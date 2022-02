Bewoner Enschedese camping moet half jaar de cel in na ruzie met partner

Enschedeër heeft pech en moet halfjaar cel in (Foto: Getty Images)

Eerst bedreigde hij zijn partner met een jachtgeweer in zijn caravan, om daarna het wapen buiten leeg te schieten. "Ik was over de zeik en dan doe je wel eens rare dingen", zei hij erover tegen de politie. De rechter stuurt de 71-jarige oud-inwoner van Enschede voor negen maanden de cel in, waarvan drie voorwaardelijk.

De straf is voor illegaal wapenbezit. De man had namelijk twee jachtgeweren en bijna 200 patronen in zijn caravan liggen, waarvoor hij geen vergunning had.

Bedreiging

De politie vond de wapens nadat zijn toenmalige partner vorig jaar januari de politie belde en zei dat ze door hem bedreigd was met een jachtgeweer. Dat gebeurde in zijn caravan op een camping aan de Keppelerdijk in Glanerbrug.

“Eerst jij en dan ik”, zou hij haar onder andere gezegd hebben nadat hij het wapen had geladen met twee patronen. Na het uitten van diverse dreigementen ging de 71-jarige naar buiten en schoot het wapen in de lucht leeg.

Gekke dingen

De man erkende eerder bij de politie dat hij twee maal met het wapen had geschoten op de camping. "Ik was over de zeik en als je doordraait, doe je wel eens rare dingen", zei de man bij zijn politieverhoor daarover.

Dat hij zijn toenmalige partner bedreigde, was volgens hem grote onzin.

Oppakken

De man is inmiddels verhuisd naar het Brabantse Rijen en mocht zijn zaak in vrijheid afwachten. Aangezien de man vandaag niet kwam opdagen in de rechtbank, mag de politie hem ieder moment oppakken om zijn straf uit te gaan zitten.