Schaatsers De Scheg zien Krol zilver pakken op Olympische 1500 meter: "De duizend meter gaat 'ie gewoon winnen"

Vlak nadat de wedstrijd gereden is, schaatsen de mensen op De Scheg weer hun rondjes. "Prachtig", zegt een meneer die even langs de kant zit. "We kunnen vanavond weer een borrel drinken op de goede afloop."

Thomas Krol, een jongen van de stad, was met 1.43,55 uiteindelijk een fractie langzamer dan Nuis, die met 1.43,21 de gouden medaille won.

Kat in 't bakkie

"De duizend meter gaat Krol gewoon winnen, want hij had de eerste twee rondes de snelste tijd. Kat in 't bakkie. Ik vind het mooi", vertelt een van de schaatsers.

"Ik vind dat Nuis het echt wel verdiend heeft", zegt een man. "Hij komt op één afstand uit en dit is echt de kroon op z'n werk." En ook hij ziet Krol volgend week hoge ogen gooien op de 1000 meter: "Die gaat hij winnen, zeker weten."

'Niet verrassend'

De spanning was voelbaar tijdens de ritten, ook op de baan van De Scheg, al was de einduitslag niet verrassend voor de meesten. "Dit hadden we al gedacht. De dag is alweer goed!"

"Leuk dat het hier ook uitgezonden werd, ik ging er wel sneller van schaatsen", lacht iemand. "De concurrentie, van Kjeld en Thomas dan, was nergens meer."