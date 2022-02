Favoriet Krol toch blij met zilver: "Ik heb alles uit de kast gehaald, er zat niet meer in"

"Het enige zure is misschien dat ik drie minuten lang dacht ik dat hem kon hebben", begint Krol tegenover de NOS. "Maar Kjeld reed fantastisch vandaag, daar kun je niets op afdingen. Ik reed m'n beste 1500 meter van het jaar, dat was het doel. Ik heb dit jaar nog niet zo goed gereden op de 1500, dus op het juiste moment. Ik heb gestreden tot het eind, dus ik kon echt niet meer. Ik kan met opgeheven hoofd zilver in ontvangst nemen."

Knokken

Krol begon heel snel, maar raakte zijn snelheid in de laatste ronde kwijt. "De snelheid aan het begin kwam heel erg makkelijk. Ik moet het gewoon niet van m'n laatste ronde hebben. Dat is een feit. Het is gewoon knokken tot het einde en dat heb ik gedaan."

Heel spannend

De Deventenaar dacht dan ook dat zijn tijd genoeg kon zijn voor het goud. "Ik dacht dat er ik een heel eind mee zou kunnen komen en ik wist dat de rit na mij (met Nuis, red.) gewoon heel erg spannend zou worden. Misschien wel bepalend zou zijn, dat was achteraf ook zo. Je ziet gewoon dat Kjeld de tweede en derde ronde wat beter doorrijdt dan ik. So be it."

Droomdoel is goud

Krol krijgt nog wel een nieuwe kans op goud. Op de 1000 is hij ook favoriet en de 1500 meter geeft vertrouwen voor die race. "Ik wilde de juiste Thomas laten zien op het goede moment, heb ik gedaan. Ik heb alles uit de kast gehaald. Dit is de manier waarop ik hem rij. Er zat niet meer in. Het meest positieve hieruit is mijn snelheid, die is enorm goed. Ik rijdt supermakkelijk en dat geeft heel veel vertrouwen voor de 1000 meter. Mijn droomdoel is goud en daar ga ik natuurlijk vol voor daar."