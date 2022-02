Stopzetten handel stikstofrechten in Overijssel brengt opnieuw onzekerheid bij boeren

Door het besluit van de provincie Overijssel om de handel in niet gebruikte stikstofruimte per direct in de ijskast te zetten, zitten agrariërs opnieuw in onzekerheid. "En die onzekerheid kunnen we er niet bij hebben", reageert LTO Noord-bestuurder Ben Haarman. Hij vindt dat het rijk met duidelijke voorwaarden moet komen, zodat boeren niet telkens in juridische onzekerheid terugvallen.

Gisteren maakte de provincie bekend dat ze het zogenoemde extern salderen 'on hold' zet. Bij extern salderen wordt stikstofruimte van bijvoorbeeld een stoppend boerenbedrijf gebruikt voor andere vergunningen.

Logisch besluit?

De provincie nam het besluit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over een kwestie in Noord-Brabant. Volgens de Raad is de juridische onderbouwing van extern salderen onvoldoende en dus wil gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher eerst meer onderzoek doen naar de juridische onderbouwing van het nut van het extern salderen in Overijssel.

"Ik snap het besluit van de provincie wel", reageert Haarman. "Overijssel heeft de meeste Natura 2000-gebieden van Nederland. En de provincie heeft er natuurlijk geen belang bij om vergunningen uit te geven die daarna weer worden ingetrokken. Maar voor ondernemers betekent het opnieuw onzekerheid en onduidelijkheid."

Juridische onzekerheid

Haarman is dan ook vooral teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. "Boerenbedrijven zijn constant in ontwikkeling en dat stagneert nu. Uiteindelijk zal er wel een betere oplossing uit voortkomen, maar dat zal zo weer een paar maanden duren."

Hij vindt dan ook dat het rijk zich over de kwestie moet buigen. "We houden elkaar op deze manier in de greep met juridische dingen. Het rijk moet duidelijke randvoorwaarden stellen, waardoor we niet telkens terugvallen in juridische onzekerheden."

Daarbij pleit de boerenorganisatie - overigens al langer - voor het behoud van de stikstofrechten voor de agrarische sector. Dat, als een boerenbedrijf stopt, die rechten in een stikstofbank worden geplaatst en ingezet worden voor boeren die verder willen.