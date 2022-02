Twee maanden cel voor heling van gestolen spullen uit villa Wibi Soerjadi

Wibi Soerjadi in de rechtbank in Almelo. (Foto: RTV Oost)

Een 28-jarige man uit Almelo is veroordeeld tot twee maanden cel voor heling van spullen die in maart 2020 bij een inbraak in de villa van Wibi Soerjadi gestolen waren. De pianist vierde op dat moment zijn vijftigste verjaardag met een groot feest in Disneyland Parijs.

De betrokkenheid van de 28-jarige kwam aan het licht nadat hij ruim een maand na de inbraak bij Soerjadi, met nog een aantal anderen, werd aangehouden in Tubbergen. De man was betrokken bij het plegen van een ramkraak bij een juwelier in het dorp.

Betrokkenheid bij inbraak

Tijdens het onderzoek naar die ramkraak werd duidelijk dat de 28-jarige, samen met de andere verdachten, ook iets te maken had met de inbraak bij Soerjadi.

Kopers die televisies en spelcomputers kochten die waren gestolen bij de inbraak bij Soerjadi, herkenden de 28-jarige als de persoon die hen de spullen leverde. Daarnaast werd informatie gevonden dat hij in de buurt van de villa was en met zijn medeverdachten contact had over de vraag of er iemand thuis was.

Geen behandeling inbraak

Het Openbaar Ministerie wilde de verdachte dinsdag niet alleen vervolgen voor het helen van de gestolen spullen, maar ook als inbreker. Voor dat laatste was een wijziging van de dagvaarding nodig. De rechter wees dinsdag die aanpassing af waardoor de inbraak niet behandeld kon worden.

De officier van justitie heeft aangegeven dat de man binnenkort opnieuw opgeroepen wordt voor zijn rol bij de inbraak.

Straf in Duitsland

De 28-jarige was niet bij zijn strafzaak. Hij zit op dit moment een straf van 911 dagen uit die hij in Duitsland kreeg voor druggerelateerde feiten. Ook moet de man nog anderhalf jaar uitzitten voor de ramkraak in Tubbergen, die leidde tot de ontdekking van betrokkenheid van de man bij de inbraak in de villa van Soerjadi.