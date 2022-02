Vijfhonderd leerlingen helpen Zwolse kunstenaar met ode aan beroemde schilder Escher

Het idee voor het schilderij kwam uit de geboortestad van Escher: Leeuwarden. Het schilderij gaat daar straks hangen in het Beyers Naudé Gymnasium. Vijfhonderd leerlingen en zestig medewerkers van de school gaan zelf ook de kwast pakken om mee te schilderen. Het is een zogenaamde Team-Artworks, schilderijen waar meerdere mensen aan werken.

Het kunstwerk wordt een soort van compilatie van Eschers bekende werken. Maar volgens Boxem is het niet zijn bedoeling Escher te kopiëren. "Het palet is geïnspireerd door het werk van Escher. We gaan een enorme ode maken aan zijn werk." Boxem is geen onbekende in Zwolle en omstreken. Zo maakte hij vorig jaar een schilderij van David Attenborough, samen met zeshonderd anderen.

Relevantie

De Friese kunstenaar is volgens Boxem nog steeds relevant. "Het is super uniek hoe hij kunst met wiskundige elementen heeft weten te combineren", zegt de Zwollenaar. De 24-jarige leerling Leonie helpt Dennie met het invullen van het Escher-palet: "Zijn kunstwerken zien er heel mooi uit en zitten gecompliceerd in elkaar."

Leonie van den Brom (Foto: Vincent Corjanus)

Hippiegeneratie

Escher werd geboren in 1898 in Leeuwarden. Al op jonge leeftijd hield hij zich bezig met bouwkunde en sierende kunsten. Toch verwierf hij pas echt succes in de jaren vijftig, met name in de Verenigde Staten. In de jaren zestig werd zijn werk massaal omarmd door de hippiegeneratie en ook nu zijn er weer jonge mensen die geïnspireerd zijn geraakt door Escher.

Tot begin maart is het werk in wording te zien in de galerie in Zwolle.