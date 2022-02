Varkensmest stroomt in sloot bij varkenshouderij in Albergen

Het is niet bekend hoe de mest kon wegstromen. De varkensmest stroomde deels over de weg en deels in het water van sloten in de omgeving.

Direct maatregelen

Het is niet bekend hoeveel mest er is weggestroomd. Volgens een woordvoerder van Waterschap Vechtsstromen heeft de verantwoordelijke boer direct maatregelen genomen. Onder meer door de het water in de sloten af te dammen

Bij een varkenshouderij in Albergen stroomde varkensmest de sloot in (Foto: NewsUnited/Dennis Nengerman)

"De boer heeft adequaat gehandeld en ruimt ook de troep weer zelf op", aldus de woordvoerder van het waterschap. De brandweer kwam ook naar de Broekzijdeweg om te assisteren.

Veel regen voordelig

Volgens de woordvoerder is het een voordeel dat het de laatste tijd veel heeft geregend. Daardoor staat er veel water in de sloten wat er voor zorgt dat de mest meer wordt verdund. Het waterschap houdt de waterkwaliteit in de gaten.