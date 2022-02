Grote zorgen over Westerhaarder in Franse gevangenis: "We vrezen dat hij het niet overleeft"

De afgelopen week stegen de zorgen naar een kookpunt. Want normaal gesproken kunnen ze de de klok er haast gelijk op zetten. Ard B. belt drie keer per dag.

"Steevast, 's ochtends, 's middags en 's avonds", zegt echtgenote Francisca. "Ik maak regelmatig geld naar hem over zodat hij er een telefoonkaart van kan kopen. Hij belt drie keer per dag. Maar ineens bleef het sinds zaterdag stil. We hielden ons hart vast. Misschien lag hij wel in het ziekenhuis. Maar ineens belde hij in de loop van dinsdag weer. Omdat het geld met vertraging bij hem was binnengekomen, had hij niet eerder een telefoonkaart kunnen kopen."

Grootschalige drugssmokkel

Ard B. is veroordeeld wegens betrokkenheid bij grootscheepse drugssmokkel. Samen met zijn boekhouder Peter T. werd hij door de Franse rechter veroordeeld voor het smokkelen van grote partijen verdovende middelen van Spanje naar Frankrijk. Deze T. staat ingeschreven in De Lutte, maar woonde tot aan zijn arrestatie meestal bij zijn partner in Westerhaar.

Waar de boekhouder in een Duitse gevangenis verblijft en koste wat kost probeert te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, zit Ard B. sinds medio vorig jaar in een Franse cel, volgens familie en vrienden onder erbarmelijke omstandigheden.

Drugs tussen de uien

Ard B. is al decennia ondernemer in Westerhaar. Volgens familie en vrienden liet hij zich door zijn boekhouder verleiden om in Wielen, vlak over de grens bij het Duitse Bentheim, een transportbedrijf op te starten.

Het gaat voor de transporteur en de boekhouder mis als in september 2014 bij een controle door de Franse politie in een vrachtwagen van het transportbedrijf een grote partij marihuana wordt ontdekt met een straatwaarde die in de tonnen loopt. De drugs zitten verstopt in een lading uien die vanuit Spanje bij de Franse grens werd onderschept.

De Franse recherche komt na onderzoek tot de conclusie dat er sprake is van nog eens drie andere drugstransporten.

Architect van transporten

Boekhouder Peter T. zou door de Franse justitie als de architect van deze drugstransporten worden gezien en wordt in de zomer van 2017 bij verstek tot drie jaar celstraf veroordeeld. Ard B. krijgt dezelfde straf opgelegd. De Franse rechtbank ziet de directeur van het bedrijf als eindverantwoordelijke, zo vertelde Ard het thuisfront. Zelf zegt hij niets met de transporten te maken te hebben.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De gevangenis Bordeaux-Gradignan, waar Ard B. eerder zat (Foto: ANP / Abaca Press )

Nadat de Franse rechtbank vonnis wijst, krijgt Ard B. de oproep om zich te melden, waarop hij in het arrestantencomplex in Borne wordt vastgezet. Omdat hij lijdt aan diabetes en kampt met ernstige vaataandoeningen, verzet hij zich uit alle macht tegen uitlevering naar Frankrijk. "Er zijn daar van die gevangenissen waar je liever niet wilt zijn", zegt echtgenote Francisca.

Tevergeefs verzet

Het mag echter niet baten, zegt B.'s advocaat Hendry de Boer. "Er is bijna anderhalf jaar over geprocedeerd. Uitlevering is doorgaans een hamerstuk, maar de Franse justitie kwam telkens maar niet met de vereiste papieren op de proppen. Op een gegeven moment was ik zelfs al onderweg naar de rechtbank toen er via de mail nog allerlei nieuwe documenten binnenkwamen, waarop de rechtszaak over de uitlevering opnieuw moest worden aangehouden."

Maar uiteindelijk oordeelt de Nederlandse rechter dat de Westerhaarder aan Frankrijk kan worden uitgeleverd. Advocaat De Boer: "Gezien de medische situatie van mijn cliënt heb ik nog bij zijn vaatspecialist stukken opgevraagd. Die heb ik ook gekregen. Maar op mijn vraag of het gezien de medische toestand van mijn cliënt wel verantwoord was om hem naar Frankrijk over te brengen, wilde ze geen waardeoordeel over geven. Overigens heb ik me louter beziggehouden met de juridische procedure over de uitlevering. Inhoudelijk en over de veroordeling kan ik verder niets zeggen."

Kokhalzen

Ard B. zit nu al sinds mei vorig jaar in een cel in het Franse Uzerche. Echtgenote Francisca: "Eerst zat hij in Bordeaux. Een hele beruchte gevangenis. Het was afschuwelijk daar. Een regelrechte hel. Hij kreeg daar soep met organenvlees te eten waarvan hij moest kokhalzen."

In Uzerche gaat het volgens haar echter niet veel beter. "Vooral vanwege zijn medische toestand. Problemen met de bloedvaten zit bij hem in de familie. Bij Ards moeder zijn vijf jaar geleden beide benen afgezet. Ze is vorig jaar overleden, terwijl Ard in Frankrijk zit. Hij heeft niet eens afscheid van haar kunnen nemen."

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Binnenplaats van Franse gevangenis, afbeelding ter illustratie (Foto: ANP / Abaca Press )

B.'s familie en vrienden zijn overtuigd van diens onschuld. "We zijn nu de mogelijkheden aan het onderzoeken om hoger beroep aan te tekenen. Dat doen we via een organisatie van internationaal werkende advocaten. Maar de communicatie met justitie in Frankrijk verloopt uiterst moeizaam. We hebben te maken met de beruchte Franse slag."

De boekhouder

En daar heeft ook boekhouder Peter T. volop mee te maken. Nadat hij door de Franse rechtbank bij verstek wordt veroordeeld, lijkt hij aanvankelijk de dans te ontspringen. Maar door stom toeval loopt hij eind vorig jaar tegen de lamp. Als agenten bij een verkeerscontrole in Duitsland zijn identiteit checken, ontdekken ze dat T. op de internationale opsporingslijst staat en wordt hij ter plaatse aangehouden.

Sindsdien zit hij in een Duitse cel en probeert hij uitlevering aan de Franse autoriteiten te voorkomen. En vooral dat hij in de gevreesde gevangenis van Bordeaux belandt. Peter T. zegt dat hij slechts de boekhouder was van het transportbedrijf en ontkent ook maar iets met de drugssmokkel te maken te hebben.

'Niet overleven'

Familie en vrienden van Ard B. doen er intussen alles aan om de Westerhaarder naar Nederland te krijgen. Echtgenote Francisca: "Via die internationale organisatie van advocaten hopen we hem vrij te krijgen. Lukt dat niet, dan hopen we dat hij in ieder geval zijn straf in Nederland mag uitzitten. Het gaat de laatste tijd weer erg slecht met zijn ziekte. In Nederland stond Ard onder behandeling van een medisch specialist in Utrecht, nu is hij overgeleverd aan die Franse artsen. De laatste tijd krijgt hij antibiotica, maar hij heeft de indruk dat de dosis niet klopt. Daar laten opereren is al helemaal geen optie. Dat durft hij niet. Hij moet hoe dan ook zo snel mogelijk terug naar Nederland. Want we vrezen dat hij die Franse cel niet overleeft."