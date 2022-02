Omwonenden bang voor feestzaal bij geloofsgemeenschap in Almelo

Feestjes met tientallen bezoekers. Buurtbewoners van het terrein van geloofsgemeenschap Noorse Broeders in Almelo vrezen dat het nieuwe servicegebouw van de gemeenschap een feestzaal dreigt te worden. Ze vinden dat de gemeente de vergunning voor het onderkomen nooit had mogen afgeven en dus stapten ze naar de Raad van State.

Volgens omwonenden zou het terras van het nieuwe gebouw het afgelopen jaar veelvuldig zijn gebruikt. “Soms staan daar meer dan honderd mensen feest te vieren. Midden in de lockdown”, zegt een omwonende.

Volgens de woordvoerder van de geloofsgemeenschap is er alleen een kleine groepsruimte waar meegebrachte koffie en broodjes geconsumeerd mogen worden, maar omwonenden zeggen dus anders te hebben gezien.

Bestemmingsplan

De gemeente moest al eens eerder ingrijpen toen ze uit de bouwtekeningen de indruk kreeg dat er een kantine zou komen. Dat was in strijd met het huidige bestemmingsplan. Het gebouw mag namelijk alleen worden gebruikt als opslagruimte, kleedruimte en onderkomen voor de jonge leden van de christelijke geloofsgemeenschap.

“De vergunning had niet verleend mogen worden als er strijd zou zijn met het bestemmingsplan”, meldde de raadsvoorzitter. Ze moet nu in de kleine lettertjes van dat plan gaan lezen welke activiteiten in en rond het servicegebouw precies zijn toegestaan. En dat is lastig, omdat in bestemmingsplannen activiteiten meestal niet precies worden beschreven.

Geen sprake van

Een woordvoerder van de gemeente Almelo stelde dat er geen strijd is met de planregels en dat die helder genoeg zijn. Maar de omwonenden hebben er geen vertrouwen in. Ze zijn bang dat ze in de toekomst vaker bij de gemeente moeten gaan vragen om in te grijpen.

De woordvoerder van de Noorse Broeders zegt dat dat niet hoeft, want het is volgens hem niet de bedoeling om in het servicegebouw een vorm van ondersteunende horeca te realiseren.

De Raad van State oordeelt over zes weken.