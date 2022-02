Verdachte van ernstig ongeluk in Enschede ontkent elke betrokkenheid

In november 2018 botsten twee auto's in Enschede frontaal op elkaar. (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Een 41-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van een zeer ernstig ongeluk in Enschede in 2018, ontkende vandaag voor de rechtbank dat hij iets te maken had met het ongeluk.

De man bleef bij het verhaal dat hij ook vertelde vlak nadat het ongeluk gebeurde op 22 november 2018. Niet hij, maar zijn neef zat achter het stuur van de auto. De officier van justitie denkt daar anders over.

Drie maanden voorwaardelijk

De man hoorde vandaag tweehonderd uur werkstraf, drie maanden voorwaardelijk en drie jaar rijontzegging tegen zich eisen. Volgens de officier van justitie veroorzaakte de man het ernstig ongeval in 2018 waarbij meerdere gewonden vielen.

De 41-jarige voormalige inwoner van Enschede zou op 22 november 2018 met een noodgang hebben gereden over de Geesinkweg in Enschede. De man zou niet alleen 120 kilometer per uur hebben gereden waar 50 kilometer per uur is toegestaan, hij zou ook onder invloed zijn geweest, terwijl hij geen rijbewijs had.

Volledig verwoest

Op de Geessinkweg wilde hij volgens de officier van justitie met hoge snelheid een verkeersheuvel rechts passeren. Dat ging mis omdat er van de andere kant een auto naderde. Bij de frontale botsing werden beide auto's volledig verwoest.

Direct na het ongeval was onduidelijk wie de hardrijdende auto had bestuurd. De 41-jarige ontkende alle betrokkenheid. De man vertelde politiemensen dat hij net vanaf zijn huis was komen aanlopen omdat hij hoorde dat zijn neef in een van de auto's zat.

Onderzoek bracht aan het licht dat hij mogelijk wel de man is die achter het stuur zat en dezelfde avond werd hij in de boeien geslagen.

Bloed op voorhoofd

Voor de rechtbank in Almelo bleef de man volhouden dat hij niets te maken had met het ongeluk. Politiemensen zagen direct na het ongeluk bloed op zijn voorhoofd. Hoe hij daaraan kwam? Mogelijk van de neef die bij het ongeluk betrokken was, luidde het antwoord van de verdachte.

Deskundigen troffen dna aan van de verdachte op de airbag aan de bestuurderszijde. Ook daarvoor had de man wel een verklaring. Hij was vlak na de botsing achter het stuur gekropen in een poging de brandende voertuigen uit elkaar te halen. Maar dat lukte niet.

Verzoek om vrijspraak

Wat de officier van justitie betreft staat voor honderd procent vast dat de 41-jarige de bestuurder was. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om vrijspraak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak