Oud-trainer van Thomas Krol: "Hij was vroeger een eigenwijze, eerzuchtige schaatser die toen al heel hard ging"

Anton Sigger trainde in Deventer Thomas Krol en Sanne in 't Hof

Het begon met langebaanschaatsster Frédérique Ankoné. Daarna volgden onder andere Tom Prinsen, Remco en Wouter Olde Heuvel en Jan Smeekens zijn schaatslessen. Trainer Anton Sigger van de Deventer IJsclub (DIJC) kijkt nu vol trots naar de verrichtingen van Thomas Krol en Sanne in 't Veld op de Olympische Winterspelen. Aan hen gaf hij ook les op de schaatsbaan in Deventer. "Thomas gaat met twee medailles naar huis, bij Sanne verwacht ik een derde of vierde plaats."

Anton Sigger traint nu drie keer per week met een groep van veertien personen op het ijs. Allemaal junioren van 12 tot 14 jaar. Of er talent tussen zit? "Zeker", zegt Sigger resoluut. "Ik heb drie pupillen, van wie er twee de snelste zijn van Nederland."

Eigenwijs

Hij heeft een mooi lijstje met namen getraind, zegt Sigger zelf. Thomas Krol kan hij zich nog goed op de Deventer schaatsbaan herinneren. "Hij was redelijk eigenwijs en kon toen moeilijk omgaan met kritiek. Elke aanwijzing vatte hij op als persoonlijke kritiek, maar dat was helemaal niet zo. Hij ging wel hard. Verder was het zeker een aardige jongen hoor. Wel ontzettend eerzuchtig. Hij zat in een groepje met Wouter Olde Heuvel en Freddy Wennemars en wilde elk sprintje winnen.

"Thomas had één bijzondere specialiteit", vervolgt Sigger. "Hij kende de complete dienstregeling van de spoorwegen uit zijn hoofd. Serieus waar. Als je ergens naartoe moest met de trein, dan wist Thomas precies hoe laat de trein ging en waar je moest overstappen. Je kon hem geen groter plezier doen dan hem de hele dag in de trein te zetten."

Hij kende de complete dienstregeling van de spoorwegen uit zijn hoofd Anton Sigger, oud-trainer Thomas Krol

"We gingen één keer als uitzondering schaatsen in Enschede, toen gingen we ook met de trein. Thomas wist het wel natuurlijk. Bleek dat hij zich een half uur in de tijd had vergist. Daar hebben wij toen stiekem wel om gelachen, hij zag er toen zelf de lol niet van in."

Sigger verwacht veel van Krol in Peking. "Hij rijdt dit seizoen heel stabiel, dus ik geef hem een goede kans. Hij gaat met twee medailles naar huis. Daar teken ik voor."

Enorme wilskracht

Sanne in 't Hof uit Schalkhaar trainde ook onder Sigger in Deventer. "Pas dit seizoen is ze echt doorgebroken", vertelt Sigger. "Een ontzettend aardige en lieve meid. Ik heb ontzettend veel bewondering voor haar. Ze studeert fysiotherapie en bleef maar doorschaatsen. Ze moest zelfs voor haar eigen sponsoring zorgen. Ze oogt wat broos en kwetsbaar, maar ze heeft een enorme wilskracht. Ik vind het geweldig."

Of In 't Hof morgen op de 5000 meter ook mee gaat strijden om de medailles? "Ik verwacht een derde of vierde plaats", zegt Sigger. "Dat zou mooi zijn. Als ze in een goede flow zit, kan het zo maar. Ze heeft mij dit seizoen verrast moet ik eerlijk zeggen."

Sigger volgt de Olympische schaatswedstrijden op de voet. Staat hij ook hard te juichen als één van zijn oud-leerlingen wint? "Nou nee, ik zit niet met een petje op en een vlaggetje in de hand. Maar ik geniet er wel van."