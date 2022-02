Geruzie met privacywaakhond om wifitracking kostte Enschede al ruim 140 duizend euro

Enschede is de afgelopen twee jaar ruim 140 duizend euro kwijt geweest om zich te verzetten tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacywaakhond legde de gemeente vorig jaar een boete op van zeshonderdduizend euro vanwege wifitracking. De juridische kosten van Enschede om zich te verzetten tegen die boete, lopen daarbij hoog op. De uitspraak in de kwestie wordt de komende periode verwacht.

Enschede begon in 2017 de drukte in de binnenstad te meten met sensoren via zogenoemde wifitracking. Volgens de toezichthouder was hierbij de privacy van burgers niet goed gewaarborgd. In 2020 werd de gemeente daarover voor het eerst op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het was het begin van een juridisch steekspel, dat de gemeente in twee jaar tijd 143.205 euro aan belastinggeld heeft gekost, blijkt uit raadsdocumenten.

Beroep tegen boete

De gemeente is in beroep gegaan tegen de boete van zeshonderdduizend euro, die in april vorig jaar werd opgelegd door de privacywaakhond. De zogenoemde bezwaarprocedure daarover loopt nog steeds. Vermoedelijk neemt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deze of volgende maand een beslissing, al laat een woordvoerder weten dat van een concrete datum nog geen sprake is.

Mocht de privacywaakhond bij zijn besluit blijven en de boete van zes ton niet intrekken, dan overweegt de gemeente Enschede de gang naar de rechter. "Er zijn nog wel andere overwegingen mogelijk dan direct naar de rechter te stappen, maar als de AP bij zijn besluit blijft, sluiten we een rechtsgang niet uit", zegt gemeentewoordvoerder Ton Kamp.

'Buitenproportioneel'

Het is voor het eerst dat een overheid een boete opgelegd krijgt van de AP. "Wij vinden de boete buitenproportioneel", zegt Kamp. "Het is een zwaar middel, waarbij de ene overheid de andere overheid bestrijdt, met alle kosten van dien. Het is een heel vervelende kwestie."

Het hele project rond wifitellen heeft Enschede in totaal 247.049 euro gekost, meldde 1Twente vorige week. Ruim de helft van het kostenplaatje is dus opgegaan aan juridische kosten. Verder bestaan de kosten uit abonnementskosten bij RMC (de uitvoerder van de tellingen), het vertalen van de tellingen naar bruikbare data en het plaatsen van informatiebordjes bij de ingang van het stadserf.