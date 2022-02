Miljoeneninvestering in 'slimste weg' van Nederland, maar niet minder ongelukken op N737

Vijf gewonden, meerdere auto's total loss en een weg die urenlang was afgesloten. Zondagavond was het opnieuw raak op de N737 bij Enschede. Voor 2022 staat de teller al op twee ongevallen.

Miljoeneninvestering

En dat terwijl er de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd zijn in de provinciale weg. Zo is de weg op meerdere punten verbreed, zijn de kruispunten opnieuw ingericht en zijn de zijstraten aangepakt.

Ook kwam er voor tractoren een passeerhaven met geluidsdetectie en werd er volgens de provincie de eerste cementloze betonrotonde van Europa aangelegd.

Aantal ongelukken

Al die maatregelen moesten ertoe leiden dat de veiligheid van de N737, waar je 80 kilometer per uur mag rijden, omhoog zou gaan. Maar gemiddeld gebeuren er nog zo'n veertien ongelukken per jaar op de weg; dat aantal is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gedaald. In 2021 en dit jaar zijn er bovendien al meer gewonden gevallen op de provinciale weg dan in 2016, 2017 en 2018 tezamen, toen de miljoeneninvestering in de weg nog niet gedaan was.

Sinds 2014 raakten 21 mensen (ernstig) gewond op de N737. Drie van hen kwamen te overlijden. De laatste keer dat er iemand om het leven kwam op de weg was in 2018. Het gros van de andere ongevallen op de N-weg bestaat uit alleen blikschade.

Ongevalsrisico

De provincie Overijssel wijst in een reactie op de landelijke statistieken van andere provinciale wegen. Daarin is de N737 op het gebied van ongevalsrisico een middenmoter. De weg is volgens de landelijke maatstaaf niet heel onveilig, maar is zeker ook niet de veiligste N-weg.

"Vooropgesteld dat elk ongeval er één te veel is, zie je wel een afname in de cijfers", zegt een woordvoerder van de provincie.

Het aantal verkeersongevallen op de N737: