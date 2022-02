FC Twente in vorm treft Ajax in crisis, Heracles en Go Ahead jagen op eerste winst in 2022

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles – FC Utrecht

De laatste ontmoeting in Almelo tussen beide ploegen staat met de kennis van nu in een iets ander licht. Heracles won in november 2020 met 4-1 van FC Utrecht en de gevierde man van toen was Rai Vloet die drie keer scoorde. Het was meteen de grootste zege voor Heracles tegen de Utrechters sinds de eerste ontmoeting in 1985.

Minder fortuinlijk voor Heracles was het duel in maart 2019. Na ingrijpen van de VAR kreeg Heraclied Jesper Drost al in de eerste helft de rode kaart en de videoscheidsrechter kende FC Utrecht later in de wedstrijd ook nog een penalty toe. Het werd uiteindelijk 1-5.

In 2022 hebben de Almeloërs nog geen zeges bijgeschreven en de reeks van niet gewonnen duels is opgelopen tot vier. Daardoor nadert het gevaar dat degradatie heet snel, Heracles is afgezakt naar de vijftiende plaats.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur.

Eerder dit seizoen was Utrecht met 1-0 te sterk voor Heracles (Foto: Orange Pictures)

Cambuur – PEC Zwolle

PEC is na de jaarwisseling nog ongeslagen, maar staat ondanks zeven punten uit drie duels nog altijd laatste.

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Zwollenaren voor het laatst in de Friese hoofdstad speelden. Destijds werd het 1-0 voor Cambuur. Een omstreden rode kaart voor Ouasim Bouy bleek het kantelpunt. Met tien man kon PEC de winnende Cambuur-treffer in de slotfase niet voorkomen.

PEC verloor de laatste drie competitieduels bij Cambuur, maar won tussendoor wel een keer voor de beker. In 2015 zorgde Jody Lukoki er in de verlenging (2-3) voor dat PEC zich plaatste voor de halve finale.

De eerste ontmoeting tussen beide ploegen in het betaalde voetbal (2e divisie) leverde meteen de meest opmerkelijke uitslag op. In 1956 leek er bij rust (1-0) nog niet zoveel aan de hand voor PEC, maar na rust stoomde (toen nog) vv Leeuwarden door naar 9-0!

Aftrap: zaterdag 18.45 uur.

PEC Zwolle heeft wat goed te maken na de thuisnederlaag tegen Cambuur (Foto: Orange Pictures)

Ajax – FC Twente

Kan FC Twente profiteren van de interne verwikkelingen bij Ajax? Aan de vorm van de Enschedeërs mankeert niets: al tien duels is de ploeg van Ron Jans zonder nederlaag.

En ook uit de laatste ontmoeting in de ArenA kan FC Twente hoop putten. In december 2020 werd het door twee goals van Queensy Menig 1-2.

Dat was de vierde competitiezege van FC Twente bij Ajax. Na de eerste clash in 1965 duurde het tot 1992 eer Ajax voor de eerste keer op eigen veld werd verslagen: 0-1. Prince Polley tekende in het Olympisch Stadion voor de historische winnende treffer. In 2000 was Jan Vennegoor of Hesselink de matchwinner, terwijl in 2005 Blaise N’Kufo en Sharbel Touma een vroeg opgelopen achterstand ombogen in de 1-2 zege.

Erik ten Hag, de huidige Ajax-coach, speelde in diverse periodes 221 eredivisiewedstrijden voor FC Twente en was basisspeler toen Twente in 1992 en 2000 bij Ajax won.

Aftrap: zondag 16.45 uur.

Go Ahead Eagles – AZ

Het spelen zonder publiek is voor Go Ahead Eagles funest gebleken. Sinds de coronamaatregel half november vorig jaar werd aangekondigd verloren de Eagles alle vier de duels in de eigen lege Adelaarshorst.

Tegen AZ en met publiek wordt in Deventer op de ommekeer gehoopt. Deze eeuw won Go Ahead nog maar één keer thuis van AZ. Acht jaar geleden pegelde Doke Schmidt van zo’n dertig meter afstand raak en soleerde Jarchinio Antonia naar een treffer: 2-1.

AZ kwam vijf jaar geleden voor het laatst naar Deventer. Na een hectische slotfase met twee penalty’s wonnen de Alkmaarders met 1-3 met onder meer een AZ-goal van Wout Weghorst.

Aftrap: zondag 16.45 uur.

Deze eeuw won Go Ahead slechts één keer in eigen huis van AZ: in 2014 (Foto: Orange Pictures)

