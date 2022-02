Docent Henk Bomhof (69) uit Markelo blijft lesgeven, zeker nu veel docenten uitvallen

Hij was schooldirecteur, ging in 2015 met pensioen, maar Henk Bomhof (69) uit Markelo staat nog meerdere dagen per week voor de klas. Tot aan de voorjaarsvakantie doet hij dat twee dagen in de week in Almelo, in groep 7B van basisschool De Windhoek. Door het lerarentekort en omdat veel docenten nu uitvallen vanwege corona zou Bomhof nog jaren door kunnen. "Maar ik denk dat ik er eind dit jaar toch mee stop."

"Na mijn pensioen in 2015 ben ik door een ongelukje een tijd uit de running geweest", vertelt Henk Bomhof. "Toen zat ik echt een paar jaar achter de geraniums. In 2018 was dat voorbij en wilde ik graag weer wat doen. Ik kwam in contact met mijn oude school en die hadden op dat moment iemand nodig voor groep 8. Of ik dat wilde doen. Vanaf dat moment ben ik weer als invaller beschikbaar voor twee dagen in de week."

'Gelukkiger als leerkracht'

Het is volgens Bomhof toch een beetje een roeping om onderwijzer te worden. "Ik ben later directeur geworden, maar bij zo'n managementcursus zei een van de assessoren: is die man niet veel gelukkiger af als leerkracht? Nou, dat weet ik nu, dat is echt zo. Ik vind het leuk om aan kinderen les te geven. En als invaller is het helemaal leuk, want een heleboel verplichte dingen hoef je dus niet. Alle gesprekken - waarvan ik vroeger al dacht: moet dat nou allemaal - die hoef ik dus niet meer."

"Omdat je 69 bent, heb je ook vaak een kennissengroep van dezelfde leeftijd", vervolgt Bomhof. "Door dit te doen kom je wekelijks in contact met jongere mensen, dat houdt je jong. Van mijn pensioen genieten doe ik die andere drie dagen. Ik kan gelukkig ook zelf bepalen wanneer ik vakantie opneem."

Onmogelijk om vervangers te vinden

In Almelo valt hij in voor een leerkracht die gedurende langere tijd is uitgevallen. Tot aan de voorjaarsvakantie - nog zo'n anderhalve week - duurt zijn invaldienst. "Je merkt dat het voor scholen bijna onmogelijk is om vervangers te vinden buiten de eigen mensen om. Met collega's die er zijn proberen ze het op te vangen, maar er moeten soms ook klassen naar huis omdat er niemand is."

Waar Bomhof na de voorjaarsvakantie aan de slag gaat weet hij nog niet. De tekorten zijn overal zo groot, dat hij niet om werk verlegen zal zitten. "Dat ik moet werken, daar kan ik wel vanuit gaan. Die twee dagen die ik beschikbaar ben worden wel gevuld. Maar als je zou willen, dan sta je vijf dagen voor de klas, zoveel aanvraag is er wel."

Als in december zijn vrouw stopt met werken, vindt Bomhof het ook tijd voor andere dingen. "Maar dit jaar ga ik zeker nog door, want ik vind het werk nog zo leuk."