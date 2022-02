Precies tien jaar na de laatste échte schaatsklassieker, de Hollands Venetiëtocht, lijkt natuurijs verder weg dan ooit

Een mager zonnetje komt tevoorschijn, in het kabbelende water dobberen eendjes en aan de rand van het meer zoeken ganzen een plek om te nestelen. Het is lente in Giethoorn. Hoe anders was dat op zondag 12 februari 2012, vandaag precies tien jaar geleden.

Schaatskoorts

De Elfstedentocht ging dat jaar op het laatste moment niet door. Jammer voor Friesland, maar daardoor mocht IJsclub Giethoorn wél de Hollands Venetiëtocht organiseren. Bestuurslid van toen., Karst Zinger, mocht het nieuws naar buiten brengen: "Dat was wel bijzonder, de schaatskoorts in het land was hevig toen, en we moesten ineens een heuse persconferentie houden. De hele vaderlandse pers stond voor onze neus."

Persconferentie van IJsclub Giethoorn in 2012 (Foto: RTV Oost)

Op het nippertje

Het scheelde weinig of ook deze tocht was nooit verreden. Er was dooi aangekondigd. Henk Doze was toen, én nu voorzitter van de IJsclub: "We zijn toen door het oog van de naald gekropen. De wedstrijd verliep nog goed, maar toen de toerrijders aan de beurt waren lagen er overal plassen op het ijs. Ja, ijs en vis moet men nemen wanneer 't er is, zeggen ze hier. De volgende dag lagen er al hele stukken open."

Huidige en oude bestuursleden van IJsclub Giethoorn (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Het was niet de meest geslaagde tocht, het aantal betalende schaatsers viel nogal tegen. Dat kwam door de aangekondigde dooi, maar ook door de verkeerschaos die ontstond omdat het hele land nog even wilde komen schaatsen. De gemeente liet al gauw uit voorzorg alle toegangswegen afsluiten, zodat veel mensen weer moesten omkeren.

IJs en vis moet men nemen wanneer het er is Henk Doze, voorzitter IJsclub Giethoorn

Goede tweede

Voor wedstrijdrijders is de Hollands Venetiëtocht er eentje die je gereden móet hebben, vindt oud-bestuurslid Karst Zinger: "De tocht der tochten mag je natuurlijk niet zeggen, maar beetje chauvinistisch misschien, dit is na de Elfstedertocht wel een goede tweede. Over de grachten, dwars door de dorpen, over de meren, door de natuur, dat is schitterend."

Het was ook gelijk de laatste grote schaatsronde die verreden is in Nederland. Daarna heeft het nooit meer lang genoeg gevroren voor echte natuurijswedstrijden.

Bootje

"Hier gaat wel wat mis", lacht bestuurslid Martijn Doze als hij zijn boot bij IJsclub Giethoorn aanlegt. "Op 12 februari had ik natuurlijk op de schaats moeten komen." Hij zit al zes jaar in het bestuur maar heeft nog niks kunnen organiseren. "Maar het gaat zeker een keer lukken. Ik ben een optimist, er komen wel weer koude jaren aan."

Karst Zinger is wat voorzichtiger. "Met die klimaatverandering wordt het wel steeds moelijker. Maar aan de andere kant, je weet nooit wat het weer doet. Vorig jaar was het ook ineens koud en werd hier volop geschaatst. Dus wie weet."