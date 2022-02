Proef met materialenpaspoort maakt nieuwbouwwoningen in Kampen toekomstbestendig

Het invoeren van het materialenpaspoort bij nieuwbouwwoningen is een belangrijke stap op weg naar een duurzame circulaire bouwsector in Nederland. De sector heeft de ambitie om in 2030 de helft van alle gebruikte bouwmaterialen in aanmerking te laten komen voor hergebruik op termijn. De beschikbaarheid van een materialenpaspoort speelt daarbij een belangrijke rol.

De gemeente Kampen wil de aanschaf van zo'n materialenpaspoort stimuleren. Wethouder Albert Holtland van Kampen zegt daarover: "Het is een hele belangrijke schakel in het circulair en duurzaam bouwen. Het materialenpaspoort is nu nog op basis van vrijwilligheid, maar het is niet uitgesloten dat de rijksoverheid het op korte termijn verplicht stelt. Wellicht worden daarvoor in het bouwbesluit van 2023 al stappen ondernomen."

Duurzame boost

"We willen met deze proef in de nieuwbouwwijk 'De Terpen' onderzoeken hoe we als gemeente een bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van duurzaam denken en bouwen. Zowel particulieren, die de bouwmaterialen voor hun woning aanschaffen, maar ook de bouwbedrijven die er mee werken."

De kosten voor de aanschaf en het opslaan van zo'n digitaal materialen paspoort - zo'n 25 euro per jaar - betaalt de gemeente de komende tien jaar voor de deelnemers. "We hopen de bekendheid van het materialenpaspoort een boost te geven, zonder dat we de huiseigenaren op kosten jagen", zegt Holtland.

Bewoners van de huizen krijgen een 'materialenpaspoort' (Foto: RTV Oost/Harro Brouwer)

Aannemer Mateboer, die 40 van de 89 nieuwbouwwoningen in 'De Terpen’ oplevert, is enthousiast. Projectleider Rob de Vries: "We passen het systeem zelf als bouwbedrijf al toe. Op dit moment bouwen we een woning eerst helemaal digitaal in een zogenoemd ‘BIM-systeem’. Je kan er van tevoren, bij wijze van spreken, virtueel doorheen lopen en precies zien welke bakstenen, houten balken, leidingen en isolatiematerialen gebruikt zijn. En je kan in het digitale paspoort ook zien of die materialen duurzaam en circulair zijn."

Nieuwe digitale werkwijze

De grotere bouwbedrijven en projectontwikkelaars zijn vaak bekend met deze werkwijze. Voor die bedrijven is het maken van een materialenpaspoort helemaal niet zoveel moeite, zegt hij. "We moeten er alleen voor zorgen dat de unieke productcodes van de gebruikte materialen secuur worden ingevuld. Want achter die code staat bijvoorbeeld vermeld om welke baksteen het precies gaat, hoe die is gemaakt en of de steen voor hergebruik geschikt is."

De herkomst van zoveel mogelijk bouwmaterialen staat in een 'materialenpaspoort' (Foto: RTV Oost/Harro Brouwer)

Daarvoor is het bedrijf ook afhankelijk van de informatie die bijvoorbeeld onderaannemers en productleveranciers aanreiken. En daar loopt het zo nu en dan nog spaak, want voor veel kleinere bedrijven betekent het werken in een BIM-systeem nog een flinke omslag in de werkwijze. De digitalisering in de bouw moet eerst ketenbreed verder uitgerold worden. "Daar waar je vroeger met potlood een bouwtekening aanleverde, zullen die bedrijven nu eerst moeten investeren in de software en randapparatuur die nodig is om mee te gaan in deze digitale ontwikkelingen", zegt De Vries.

Voordelen

Voor de particuliere huiseigenaren heeft het materialenpaspoort ook grote voordelen. Ze weten precies hoe duurzaam hun woning gebouwd is en dat is weer van belang bij de taxatie en de verkoop van de woning. Bovendien hebben de huiseigenaren bij het slopen, verbouwen of aanpassen van de woning een goed overzicht van alle bouwmaterialen.

"De eigenaar kan heel snel zien of het bijvoorbeeld zin heeft om isolatiemateriaal te vervangen door een duurzamere variant. Maar ook of hij bij sloop rekening moet houden met de afvoer van vervuild materiaal en welke stenen hij moet aanschaffen voor bijvoorbeeld de uitbouw van zijn keuken", zegt De Vries. Dat moet het bouwen, verbouwen en slopen van woningen duurzaam, circulair en toekomstbestendig maken.