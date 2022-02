Spanning bij nabestaanden Daan Mellée uit Enschede, maar van moord verdachte vriendin blijft vastzitten

Al dagen zaten ze met een knoop in de maag: de nabestaanden van moordslachtoffer Daan Mellée uit Enschede. Want zou de verdachte vriendin van Daan achter tralies blijven? Halverwege de middag komt het verlossende bericht: de toenmalige vriendin van Daan wordt langer vastgehouden.

Mellée werd in de zomer van 2018 doodgeschoten aangetroffen in het huis van zijn vriendin Debbie aan Het Oosterveld. Kort erop werd een aantal verdachten opgepakt, waaronder Debbie, maar ook weer vrijgelaten. Vervolgens bleef het 3,5 jaar lang stil. Totdat Debbie eind vorig jaar opnieuw werd opgepakt, evenals een vriend van haar.

Termijn verlopen

Over twee weken moeten beide verdachten voor het eerst in het openbaar voor de rechter verschijnen. Vandaag moest de rechtbank besluiten of Debbie tot die zitting vastgehouden zou worden, nadat halverwege december besloten was om haar lopende het onderzoek in ieder geval nog zestig dagen in de cel te houden. Die termijn verliep vandaag.

Bewijs

Justitie heeft het bewijsmateriaal over haar vermeende betrokkenheid bij de moord voorgehouden aan de rechters. Op basis daarvan is ze langer vastgezet.

Het bewijs bestaat uit een aantal onderdelen. Zo is dna-materiaal van haar gevonden op een kogelhuls, die dichtbij het levenloze lichaam van Mellée werd gevonden. Ook zaten er kruitsporen op een door haar gedragen vest. Die kruitsporen waren dezelfde als op Daans lichaam werden aangetroffen.

Verder heeft een getuige gehoord dat Debbie het latere slachtoffer heeft bedreigd met de dood. Tenslotte heeft een vriendin van Debbie in een afgeluisterd gesprek gezegd dat Debbie de moordopdracht heeft verstrekt.

Dna en bloed

Advocaat Tuma heeft getracht cliënte Debbie vrij te krijgen. Volgens hem zit er op de gevonden kogelhuls ook dna van andere mensen. En het is volgens hem niet vreemd dat haar dna er op zit, omdat de huls in haar huis is gevonden. "Haar dna zit overal en kan er op gekomen zijn door secundaire overdracht."

Dat vest met kruitsporen is volgens Tuma gedragen door meerdere mensen, gezien het dna-materiaal dat er op is gevonden. De getuige die heeft gehoord dat zijn cliënte doodsbedreigingen uitte naar Daan Mellée is volgens advocaat Tuma een vriend van het slachtoffer en derhalve 'gekleurd'. "Daarnaast waren haar tanden net uit de mond geslagen door Mellée, het bloed gutste eruit."

En de vriendin die Debbie in een afgeluisterd telefoongesprek heeft aangewezen als opdrachtgeefster, zegt achteraf tegen de politie "dat ze het uit haar duim heeft gezogen". Verder zegt Tuma dat zijn cliënte een alibi heeft. Toch besloot de rechtbank dat er teveel gronden zijn om haar langer vast te houden.

Anonieme getuige

Naast Debbie is er nog een tweede verdachte in de moordzaak die vastzit. Dat is Daniel V. Een anonieme getuige heeft verklaard dat Daniel de trekker heeft overgehaald.

Over twee weken dient de eerste openbare rechtszitting. Dan wordt besproken wat de stand van het politieonderzoek is en bekeken of de verdachten langer vast blijven. Een derde verdachte loopt (nog) vrij rond.

"Wij zijn heel benieuwd hoe de eerste openbare zitting zal verlopen", zegt de vader van slachtoffer Daan. "Vooralsnog is het een goed teken dat de twee hoofdverdachten vast zitten."

RTV Oost-misdaadverslaggever Tom Meerbeek heeft over de zaak een podcastserie gemaakt. De serie heet 'Moord op het Oosterveld' en is te vinden bij alle podcastservices.