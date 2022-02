Lokaal eten en ook nog eens 1000 euro winnen: het overkwam deze studenten

Anne, Amina, Nathalie en Timo zijn vier van de gelukkige tien studenten die als groep duizend euro hebben gewonnen met een challenge. De provincie vroeg studenten zich als groep aan te melden om samen een lokale maaltijd te bereiden. Daarvoor kreeg elke student tien euro. Met een groep betekende dat al gauw honderd euro om lokaal boodschappen te doen.

Kopen tot koken

De studenten moesten het hele proces van kopen tot koken zelf in beeld brengen en dat vervolgens presenteren. Ook moesten ze opgeven hoeveel kilometer ze voor de maaltijd hebben moeten afleggen. "Echt een goed idee", zegt Timo (24). Samen met negen andere huisgenoten deed hij mee aan de challenge.

We gingen ook naar dorpjes in de omgeving hier, waar ik nog nooit eerder was geweest. Amina Balha, student

Volgens de studenten heeft de challenge bijgedragen aan meer bewustwording. Extra pluspunt: "We komen allemaal niet uit Overijssel, dus zo hebben we ook nog wat van de omgeving gezien."

Nathalie (23) legt uit dat ze wel meer is gaan nadenken over waar ze haar eten vandaan haalt. "Lokaal eten kan soms best wel duur zijn. Wij proberen elke dag voor 3 euro per persoon 's avonds te eten. Dat wordt met lokaal vlees wel moeilijk. Maar vooral groenten, zeker die uit het seizoen, zijn echt goed te betalen."

Korte keten

De provincie wil met de challenge de korte keten tussen producent en consument versterken. In dit geval dus helemaal gericht op studenten. Negen groepen studenten deden mee. Anne is net jarig geweest. Dubbel feest voor haar dus. "Als we winnen heb ik wel een paar ideeën waar we het geld voor gaan gebruiken."

"Een uitje met het huis zou leuk zijn, zo na alle coronamaatregelen. En oh ja, een betere wasmachine voor alle huisgenoten. Ook een goed idee."

De challenge geeft een goed gevoel. Het lokale voedsel is een belangrijk onderdeel van de kringlooplandbouw. En met de winst op zak, smaakt het allemaal nog beter.