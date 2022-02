Hengelose verdachten crystal methlab Boekelo langer vast

De twee mannen uit Hengelo die eind vorige maand zijn opgepakt voor betrokkenheid bij een groot crystal methlab in Boekelo blijven langer achter de tralies. Dat heeft de rechtbank besloten. Ze zullen in ieder geval vastzitten tot hun eerste openbare rechtszitting.

Bij een inval in hun huizen vorige maand zijn onder meer geld en gegevensdragers in beslag genomen. Na de ontdekking van het drugslab vorige zomer in een bedrijfspand aan De Plooij in Boekelo, is een rechercheteam bezig geweest met het zoeken naar de verantwoordelijken. De twee aanhoudingen waren daar een gevolg van.

Meer verdachten

Op de dag van de ontdekking van het drugslab eind juli werden ook al twee mannen aangehouden. Eén van hen, een man uit Hengelo, werd al snel vrijgelaten. De tweede verdachte, een toen 31-jarige man uit het Brabantse Geldrop geldt als hoofdverdachte. Hij zou ook betrokken zijn bij twee andere drugslabs.

In het bedrijfspand in Boekelo werden zo’n dertig tot veertig kilo crystal meth, meerdere drugsvaten en een ketel aangetroffen. De hoeveelheid drugs was goed voor vele miljoenen euro's aan straatwaarde. Crystal meth is een zeer verslavende drug, die in Nederland vooral geproduceerd wordt voor de export.

De politie Brabant hield de man uit Geldrop al een tijdje in de gaten, nadat zijn dna was ontdekt bij een niet meer werkend lab in Gerwen.