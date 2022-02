Provincie Overijssel wil minder toezicht op giftige teerputten in Vasse

Het afschalen van het toezicht op de teerputten ligt gevoelig. In 2017 wilde de provincie de frequentie ook al terugschroeven, vanwege geruststellende resultaten in drie jaar monitoren. Na felle protesten werd daar toen toch van afgezien.

Zo'n tien jaar geleden is het gebied opnieuw aangepakt, omdat ondanks een eerdere sanering toch regelmatig chemisch afval uit de ondergrond spontaan naar boven kwam. Bij het werk (tussen 2011 en 2013) is daarom een afdichtende constructie aangebracht, waardoor het chemisch afval niet meer omhoog komt, en ook niet in het grondwater terecht zou moeten kunnen komen. Dat wordt sindsdien jaarlijks gemonitord.

De teerputten in Vasse zijn voormalige zandafgravingen, waar tussen 1957 en 1972 eerst illegaal en later ook legaal chemisch afval werd gedumpt. Het ging met name om zuurteer, een afvalproduct van ruwe olie. Op iets meer dan een kilometer afstand van de teerputten wordt door Vitens drinkwater gewonnen.

In de brief aan de Overijsselse Staten schrijft het provinciebestuur dat de rapportage 'duidelijk maakt' dat 'de monitoringsinspanning kan worden aangepast'. Die rapportage wordt dinsdag toegelicht aan de Dorpsraad Vasse. "Hierbij zal ook het voorstel tot het verminderen van de monitoringsinspanning worden besproken", schrijft de provincie.

'Jaarlijkse monitoring behouden'

"In principe is onze insteek dat we de jaarlijkse monitoring willen behouden", zegt Marc Kamphuis van de Dorpsraad, die niet op de hoogte was van een mogelijk voorstel om het aantal controles te verlagen. Kamphuis wil daar niet te veel op vooruitlopen: "Ik wil eerst afwachten wat ze te vertellen hebben", zegt hij.

CDA-raadslid Tonny Eidhof is ook 'nieuwsgierig'. "Voor vermindering van de monitoring krijg je bij mij de handen niet op elkaar", zegt hij. "Al kan ik me er ergens wel wat bij voorstellen. In de saneerwereld is het namelijk niet ongebruikelijk om af te schalen na een aantal jaren waarin geen schadelijke stoffen zijn aangetroffen." Toch heeft hij er in het geval van Vasse wel 'moeite' mee, zegt Eidhof.

Vergelijk het met een koffiefilter: als je daar geen water bij gooit, blijft de koffie zitten waar het zit. Tonny Eidhof, raadslid

'Monitoring noodzakelijk'

"Er zit nu een soort deksel op. Daardoor kan het teerzuur niet meer boven komen, en doordat er ook geen regenwater meer bijkomt, blijft het zitten waar het zit. Vergelijk het met een koffiefilter: als je daar water bij giet, loopt de koffie erdoor. Maar gebeurt dat niet, dan blijft de koffie zitten waar het zit. Zo zit dat hier ook Althans, daar gaan ze vanuit. Dat weet je alleen niet zeker. Het kan heel langzaam gaan en daarvoor is monitoring noodzakelijk."

Dus, zegt Eidhof: "Ik wil de mate van afschaling en de onderbouwing daarvan graag zien. En het is bovendien de vraag wat de bevolking ervan vindt."

In deze documentaire van RTV Oost uit 2005 wordt uitgelegd hoe de teerputten in Vasse zijn ontstaan.