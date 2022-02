Arent Weevers combineert kunst en theologie met oog voor kwetsbaarheid

Arent Weevers bewijst dat het kunstenaarschap uitstekend samengaat met het predikantschap. Oog voor kwetsbaarheid is de verbindende factor in zijn werk. Als predikant en studentenpastor ontmoet hij regelmatig mensen in een kwetsbare fase van hun leven. Bijvoorbeeld rondom verlies.

Soms zet hij kunst in om het gesprek aan te gaan, "maar nooit mijn eigen werk". In het pastoraat, maar ook in de psychiatrie, moet er wat hem betreft meer aandacht komen voor verbeelding.

Kunst die je moet ondergaan

Zijn oog voor de kwetsbare mens vind je terug in zijn werk. Jonge kinderen, baby's nog, lijken door de ruimte te zweven. De naakte lijfjes ontroeren en stralen kracht uit. Een hoogzwangere naakte Maria, die ook nog eens valt, roept ook weerstand op.

Zijn videokunst laat zich niet makkelijk doorgronden. Je kunt het niet vastpakken of er omheen lopen. Je moet het gewoon ondergaan, bij voorkeur met een 3D bril op.

Soms denk ik, ga iemand anders maar lastig vallen met dat beeld. Het is te heftig Arent Weevers, videokunstenaar en theoloog

Het zijn beelden die zich aan Weevers opdringen. "Soms denk ik zelf ook, ga iemand anders maar lastig vallen met dat beeld. Het is veel te heftig, dat kan ik niet maken. Maar het blijft zich aan me opdringen, het moet gemaakt worden."

Vaak gaan er maanden overheen voordat het werk gerealiseerd kan worden. De komst van high speed camera's heeft zijn werk een extra dimensie gegeven.

Omslag Mijmeringen (Foto: eigen foto Arent Weevers)

Zijn multimedia-installaties worden in binnen- en buitenland hoog aangeschreven. Weevers exposeerde in onder meer Spanje, Argentinië, de Verenigde Staten, China en Duitsland. Hij heeft zelfs een eigen Wikipedia-pagina. In aanloop naar een expositie van Weevers in Washington verscheen er een boek over zijn werk.

Zondag 13 februari in Hoogtij.