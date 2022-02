'Kabinet wil af van meeste coronamaatregelen': einde van 'draconische' maatregelen voor de horeca in zicht

Eind februari moeten de meeste coronamaatregelen verdwijnen. Volgens Haagse bronnen is dat de inzet van het kabinet, al is niets zeker. Voor de horeca heel goed nieuws, als bijvoorbeeld het coronabewijs wordt afgeschaft en de anderhalve meter afstand verdwijnt. "Het normale leven, de normale maatschappij, de normale opening van horecabedrijven: geef die terug", zegt Theo Runhaar van de Zwolse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, om zo de druk bij het kabinet er nog een beetje meer op te leggen.

Of het allemaal gaat zoals het nu lijkt is afwachten, maar de afgelopen jaren is wel gebleken dat wat er vanuit Den Haag voortijdig naar buiten komt meestal ook wel klopt. Dat levert bij de horeca verheugde reacties op, met een slag om de arm: eerst zien, dan geloven.

'Draconische maatregelen'

Maar het mogelijk verdwijnen van de maatregelen is een goed vooruitzicht, zegt de Zwolse horecaondernemer Hendrik Karabachias. "Vanaf het begin waren het draconische maatrgelen voor de hele horeca. Toen was het nog wel uit te leggen, maar je ziet nu dat de wetenschap de maatregelen achterhaald, door onderzoeken van diverse universiteiten."

De horeca moet het hebben van gastvrijheid en dat is sinds het invoeren van het coronatoegangsbewijs onder druk komen te staan. "We zijn een sector waar eigenlijk iedereen welkom is, maar dat wordt beperkt door dat groene vinkje. Ik zie dat het in andere landen niet of nauwelijks meer meer wordt gebruikt. Een hele rare maatregel nog eigenlijk, helemaal omdat er nog zo weinig mensen in het ziekenhuis liggen of terechtkomen door de pandemie. Hoog tijd om het af te schaffen."

Runhaar is het daar helemaal mee eens. "Discussies, dat levert het op. Je voelt het aan alles: men is de maatregelen dat ze niet meer vrij naar binnen kunnen gaan helemaal beu."

Persconferentie

Af het allemaal echt zo uitkomt als verwacht en gehoopt, dat moet nog blijken. Dinsdagavond is volgende persconferentie van minister Kuipers gepland. Dan weten we zeker welke maatregelen versoepeld worden of zelfs helemaal verdwijnen.