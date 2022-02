GA Eagles jaagt op bekerticket halve finales: "Dat zijn de mooie affiches"

Go Ahead Eagles kan zich morgenavond plaatsen voor de halve finales van de KNVB Beker. De Deventer ploeg neemt het in Nijmegen op tegen NEC. Trainer Kees van Wonderen kijkt uit naar het treffen in De Goffert, maar weet ook dat een ticket voor de laatste vier zeker geen abc'tje is.

Nog niet zo lang geleden troffen beide ploegen elkaar in de competitie. Toen zegevierde NEC in De Adelaarshorst: 0-2. "Ik vond dat we toen wel aan elkaar gewaagd waren", stelt de hoofdtrainer. "Over de gehele wedstrijd gezien vond ik 0-2 te groot uitgedrukt, de krachtsverschillen waren veel kleiner. Dat gaven zij na afloop ook wel toe. Maar NEC blijft een gevaarlijke ploeg. Het wordt een mooie uitdaging."

Halve finale

Als Go Ahead Eagles erin slaagt NEC te verslaan, schaart het zich bij de laatste vier van het bekertoernooi. "Er staat een halve finale op het spel, die je dan ook nog eens thuis zou mogen spelen. Dat zijn de mooie affiches en wil natuurlijk iedereen. Ik kijk ernaar uit", vervolgt hij.

Linthorst

Van Wonderen kan in Nijmegen niet beschikken over Ogechika Heil en nieuwkomer Evert Linthorst. "Evert is nog maar kort bij ons. Hij heeft een aantal maanden geen wedstrijden gespeeld en ook een aantal weken niet met een groep getraind. We moeten hem eerst fysiek zodanig opbouwen dat het ook verantwoord is dat hij in een wedstrijd een rol kan spelen", aldus Van Wonderen.

Radio Oost

NEC - Go Ahead Eagles vangt morgenavond aan om 19.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost. In de oudste stad van Nederland verzorgen verslaggevers Nico Wantia en Tijmen van Wissing integraal het commentaar.