Drugslabs en dealers krijgen steeds minder ruimte in Raalte: 200 adressen bezocht

De politie, brandweer en gemeente Raalte hebben vorig jaar 200 adressen in het buitengebied van de gemeente bezocht. Dat gebeurde in het kader van de actie ‘veilig buitengebied’. Politie en gemeente hopen zo ondermijnende criminaliteit, zoals drugslabs in leegstaande schuren, voor te blijven. Ook in 2022 blijft de focus op een veilig buitengebied liggen. Andere speerpunten van de politie zijn de bestrijding van drugshandel, digitale criminaliteit, jeugdcriminaliteit en -overlast.

Donderdagmorgen presenteerde politie IJsselland-Zuid samen met de gemeente de jaarcijfers van 2021. Net als vorig jaar daalden de criminaliteitscijfers in het werkgebied. Het aantal woninginbraken halveerde nagenoeg: van 37 in 2020 naar 20 in 2021. “We zijn overall heel tevreden met deze cijfers”, aldus Raalter burgemeester Dadema. Wel geeft Dadema toe dat de cijfers mogelijk iets vertekend zijn door corona, mensen zijn immers meer thuis dan andere jaren.

Nep-bankmedewerkers: drie keer heterdaad

Digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude, spoofing en Marktplaats-oplichting was de afgelopen jaren bezig aan een opmars. Die aantallen lijken nu te stabiliseren: in 2021 werden er 267 gevallen gemeld, in 2020 waren dat er 276. “We hebben daar ook een paar keer hele mooie resultaten geboekt. Drie keer konden we iemand die zich voordeed als bankmedewerker op heterdaad aanhouden”, zegt teamchef Jorien Stevelink.

Agenten van IJsselland-Zuid gaan zich komend jaar ook meer richten op de bestrijding van drugshandel vanuit huizen en op straat. “We hebben nu mensen die er voor opgeleid zijn en tijd voor krijgen”, legt Stevelink uit. “We krijgen wel eens meldingen dat mensen vage signalen hebben, dat er mogelijk ergens gedeald wordt. We kunnen nu investeren door met agenten te gaan posten. Dat is een heel effectieve manier om vage signalen concreet te maken.”

Mocht de politie ontdekken dat er vanuit een huis gedeald wordt, dan is de kans groot de burgemeester ingeseind wordt. Hij kan dan meteen optreden door een last onder dwangsom op te leggen. Mocht er daarna verder gedeald worden, kan de burgemeester het huis sluiten. Vorig jaar sloot Dadema geen woningen omwille van drugshandel, maar legde hij wel “drie of vier keer” een last onder dwangsom op.

'Mensen in het buitengebied weten heel goed als er iets niet pluis is'

Ook in het buitengebied blijft de nadruk dus liggen op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit, hoewel er in het afgelopen jaar geen enkel drugslab op het grondgebied van Raalte werd ontdekt. “We hebben in IJsselland-Zuid wel wat signalen gehad, er lopen een aantal onderzoeken”, vertelt Stevelink. “We investeren vooral in bewustwording van mensen die in het buitengebied wonen.”

“Op het grondgebied van Raalte zijn er relatief weinig leegstaande schuren”, valt de burgemeester haar bij. “En mensen in het buitengebied weten heel goed als er iets niet pluis is.”