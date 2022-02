Zoutwinningsbedrijf Nobian begonnen met onderzoek stabiliteit zoutputten onder vuilstort Twence

Zoutwinningsbedrijf Nobian uit Hengelo is begonnen met het onderzoek naar de stabiliteit van de twee zoutputten die onder de vuilstort van Twence liggen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat eergisteren een eerste boring is uitgevoerd, gevolgd door een sonarmeting.

Nobian bereidt zich nu voor op een tweede boring en sonarmeting. De zoutputten onder de vuilstort zijn mogelijk instabiel. In februari 2020 werden er trillingen, zogeheten micro-seismische activiteit waargenomen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf Nobian kort daarop opdracht om extra onderzoek naar de ondergrondse activiteit te laten doen. Dit onderzoek zou in 2021 worden uitgevoerd. Later maakte Nobian bekend dat het was uitgesteld naar het eerste kwartaal van dit jaar.

Het is nog steeds de bedoeling om de grote ondergrondse zoutgaten onder Twence uiteindelijk te stabiliseren door ze op te vullen. Hoogstwaarschijnlijk met een mengsel van kalk en gips.

Verscherpt toezicht verlengd

Deze week werd ook bekend dat het zoutwinningsbedrijf ook dit jaar onder verscherpt toezicht blijft staan van SodM. Nobian haalt in Twente en Groningen zout uit de grond. In Twente is de staatstoezichthouder vooral gespitst op de manier waarop Nobian zoutputten waaruit geen zout meer wordt gewonnen achterlaat.

Nobian (voorheen Nouryon, daarvoor Akzo Nobel) en het verscherpte toezicht door SodM zijn de afgelopen jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2016 besloot de staatstoezichthouder voor het eerst de activiteiten van Nobian nauwlettend in de gaten te houden. Lekkages bij de zoutwinning, ontstaan eind jaren tachtig, waren daar destijds de aanleiding voor. Bovendien vond SodM dat Nobian te traag was met het opruimen en het schoon achterlaten van zoutputten die niet meer in gebruik zijn.

Drie jaar later, in 2019, verlengde SodM het verscherpte toezicht met een jaar. De situatie bij Nobian was onvoldoende veranderd. Pas vorig jaar liet SodM het toezicht op het zoutwinningsbedrijf deels los. Daar blijft het voorlopig bij, want Nobian heeft de toezichthouder er niet van kunnen overtuigen dat oude zoutputten in Groningen veilig en verantwoord worden achtergelaten.

In Twente is Nobian druk met het zogeheten 'abbandonneringsprogramma'; het afstand doen van cavernes. Dit loopt van 2020 tot 2035. Een woordvoerder van Nobian meldt dat dit programma op schema loopt. "Nobian heeft er ook voldoende middelen voor gereserveerd." In Twente zijn volgens de woordvoerder de afgelopen drie jaar inmiddels 39 cavernes achtergelaten.

Externe expertise

Bij het afsluiten van zoutputten waaruit geen zout meer wordt gewonnen, schakelt Nobian externe deskundigen in. "Er wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar de diepe ondergrond om meer verschillende afsluitscenario’s te onderzoeken", aldus de woordvoerder. "Zowel het ministerie van Economische Zaken als SodM worden in alle fasen van het onderzoek geïnformeerd. De opgedane kennis wordt ingezet bij zowel het bepalen van de meeste geschikte wijze van afsluiting, alsook bij het ontwerpen van nieuwe cavernes."

Ondanks de verlenging van het verscherpte toezicht (op twee dossiers) maakt Nobian wel degelijk vordering op deze twee gebieden, zegt de woordvoerder. “De communicatie met de toezichthouder is in het afgelopen half jaar flink verbeterd. Wij blijven werken aan het realiseren van veilige en duurzame zoutwinning, waarbij we hoge eisen stellen aan onze operaties. Verscherpt toezicht is een signaal dat we goed begrijpen, waarbij we de aanwijzingen van SodM volgen en regelmatig rapporteren over de vorderingen."

Stabiliteit zoutputten

De stabiliteit van zoutputten staat bij het Staatstoezicht op de Mijnen 'hoog op de agenda'. "Wij werken onverminderd door met het uitvoeren van doorlopende metingen in en rond cavernes om tijdig te kunnen anticiperen op korte en lange-termijn ontwikkelingen", aldus de woordvoerder van Nobian.

"Bijvoorbeeld door het gebruik van micro seismische meetnetwerken, waarmee wij continu informatie vergaren over seismische activiteit en onze cavernes. Deze meetgegevens worden elk kwartaal gepubliceerd en onafhankelijk beoordeeld."

"Financiële garanties"

Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) volgt de mijnactiviteiten van Nobian op de voet. De goede bedoelingen en de verbeteringen die het zoutwinningsbedrijf zegt te behalen, stellen hem niet gerust. "Wat mij betreft vraagt het Ministerie van Financiën garanties van de eigenaren van Nobian. Dat zullen ze in Amerika vast niet leuk vinden. We moeten echter onze inwoners, natuur en drinkwater beschermen tegen schade."