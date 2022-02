Sanne in 't Hof kan niet verrassen op 5000 meter Olympische Spelen

Sanne in 't hof tijdens haar 5000 meter in Peking (Foto: ANP)

Sanne in 't Hof heeft haar debuut op de Olympische Spelen opgeluisterd met een zevende plek op de 5000 meter. De schaatsster uit Schalkhaar hoopte te kunnen verrassen met een medaille in Peking, maar eindigde dus naast het podium. Het olympisch goud ging zoals verwacht naar landgenote en topfavoriete Irene Schouten.

In 't Hof nam het in rit drie op tegen de Russin Natalia Voronina. De Overijsselse reed een vlakke race, maar het was niet voldoende om de wereldrecordhoudster (6.56,99) te kunnen volgen. In 't Hof klokte uiteindelijk wel onder de zeven minuten en noteerde 6.59,77. Maar al snel bleek dat ze hiermee níét de verrassing van Peking zou worden.

Schouten oppermachtig

Want de strijd om de medailles barstte pas na de dweilpauze los. De Tsjechische Martina Sáblíková en de Canadese Isabelle Weidemann zetten de boel op scherp met respectievelijk 6.50,09 en 6.48,18, maar moesten net als iedereen uiteindelijk hun meerdere erkennen in veelvraat Schouten.

De Nederlandse was oppermachtig en veroverde in een olympisch record van 6.43,51 haar tweede goud van deze Spelen, nadat ze eerder op de 3000 meter ook al de sterkste was. Het zilver ging naar Weidemann en het brons was voor Sáblíková.