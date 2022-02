Hoe worden gevaarlijke N-wegen in Overijssel veiliger? "Alleen middengeleider is niet de oplossing"

Na het dodelijke ongeval op de N36 dinsdagavond is er de roep om een middengeleider op de provinciale weg, waarmee de wegen van elkaar worden gescheiden. Maar volgens Eric Van Berkum, hoofd van het Centre of Transport Studies van de Universiteit Twente, is dat niet de pasklare oplossing. "Als je bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur onwel wordt, dan kan je alsnog door zo'n middengeleider heen rijden."

Van Berkum pleit voor andere maatregelen, zoals de maximumsnelheid op N-wegen omlaag brengen. "Als je dan achter een vrachtwagen zit die 80 rijdt, dan is er ook niet de prikkel om in te halen", zegt de UT-professor. Op de N36 mag je op veel gedeeltes 100 kilometer per uur rijden.

Handhaving

Veilig Verkeer Nederland (VNN) zegt ook meer te voelen voor het verlagen van de maximumsnelheid om daarmee de veiligheid op N-wegen te vergroten. "En daarbij actiever inzetten op handhaving en trajectcontroles", vertelt woordvoerder Rob Stomphorst. Want inhalen is op veel N-wegen weliswaar verboden, maar toch gebeurt het nog regelmatig. "De pakkans is lager dan de rente, grap ik weleens. Handhaving helpt altijd."

Uit cijfers van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat er op N-wegen relatief veel meer doden en gewonden vallen dan op Rijkswegen. "Op N-wegen komt alles samen: auto's, landbouwvoertuigen, vrachtwagen, fietsers. En je hebt te maken met veel zijwegen", verklaart Stomphorst. "Onze snelwegen zijn juist een van de veiligste wegen van Europa."

Bij een ongeval op de N50 raakte een bestuurder gewond (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Middengeleider

Maar wordt een weg met een middengeleider, zoals de nieuwe N18, er niet juist veiliger op? "Jawel. Als je dan achter een vrachtwagen zit, kun je simpelweg niet inhalen", zegt UT-professor Van Berkum. "Maar met alleen het aanbrengen van een middengeleider ben je er niet. Je moet de weg ook breder maken en veel andere aanpassingen doen. Dat is enorm prijzig."

Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VNN) beaamt dat. "Met een middenberm krijg je twee gescheiden rijstoken, waardoor je feitelijk een extra rijbaan creëert. Maar een vrachtwagen met volle lading, kan alsnog door zo'n middengeleider heen rijden. Als je al een middenberm aanbrengt, kun je dat beter eerst doen op de plekken waar het vaak misgaat."

95 procent van de ongelukken op N-wegen wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Veilig Verkeer Nederland

Investeren

En dat miljoenen investeren in een weg ook niet altijd een garantie is voor minder ongelukken, bewijst de N737 tussen Deurningen en Enschede. "95 procent van de ongelukken op N-wegen wordt veroorzaakt door menselijk handelen", zegt Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. "Als jij achter een auto rijdt die net geen tachtig rijdt, dan is er vaak de prikkel om in te halen. Maar het is een illusie dat je in het verkeer tijd kunt winnen."

Een pasklare oplossing voor gevaarlijke N-wegen is er dus niet. "We moeten blijven investeren in de kwaliteit van de wegen, inzetten op handhaving en we moeten ons menselijk gedrag erop aanpassen", aldus Stomphorst.