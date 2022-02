Haaksbergenaar laat kwetsend spandoek hangen, gemeente overweegt stappen

Het is een vreemd aangezicht aan de Veldmaterstraat in Haaksbergen. Aan een balkon hangen twee spandoeken die de gemoederen flink bezighouden. De spandoeken zijn gericht tegen het coronabeleid, maar een van de twee laat een antisemitische karikatuur zien uit de Tweede Wereldoorlog. En dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Bewoner Eric Smilde is echter niet van plan het spandoek binnenkort weg te halen.

Hoewel de burgemeester eerder nog liet weten geen juridische grond te zien om het spandoek weg te laten halen, zegt een woordvoerder vandaag dat de gemeente wel degelijk overweegt om aangifte te doen. "We staan in contact met het OM over de route die we zullen moeten volgen. Het is nog even de vraag of er aangifte wordt gedaan door de gemeente of dat het OM zelf een procedure start", laat een woordvoerder weten.

Door de vingers

Gisteren nog liet de gemeente weten geen actie te ondernemen wat betreft de spandoeken, tot groot ongenoegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). "Op een van de spandoeken zie je een overduidelijke antisemitische karikatuur, het is een verwijzing naar Der ewige Jude", zegt een woordvoerder van het CIDI.

"Zo in de openbaarheid uiten is strafbaar. Wij schrikken ervan dat de gemeente geen grond ziet om de spandoeken weg te halen", zegt het CIDI. "Kennelijk is daar wel kennis van wetgeving, maar niet van wat antisemitisme is. Je vraagt je af wat er dan nog meer door de vingers wordt gezien."

Beledigend

Nu overweegt de gemeente dus alsnog om aangifte te doen. "Inmiddels hebben we contact gehad met verschillende organisaties, zoals met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)", zegt de gemeentewoordvoerder. "Die heeft een duidelijk standpunt: er wordt een antisemitische afbeelding gebruikt en die is beledigend voor een grote groep. En om die reden dus ook strafbaar."

"Wij overwegen dus om aangifte te doen. Of het uiteindelijk strafbaar is, is een zaak van de justitie", zegt de woordvoerder. "We willen ook weten hoe de samenleving erin staat. Als het een grote groep beledigd, willen we het graag strafrechtelijk aanpakken."

Klaar met het beleid

De man uit Haaksbergen was zich van geen kwaad bewust. "De spandoeken hangen er, omdat ik helemaal klaar ben met het beleid, met het regime. Ik heb al een maand of vijf spandoeken hangen." Volgens Smilde zelf is hij helemaal geen antisemiet. Sterker nog: "Ik vind het verschrikkelijk wat de Joden in de oorlog is aangedaan. Dat mag nooit meer komen. Geen uitsluitingen."

Toch is hij voorlopig nog niet van plan om de spandoeken weg te halen. "Ik laat ze absoluut hangen. Hoe meer ik geplaagd en getreiterd word, hoe grimmiger de teksten worden.