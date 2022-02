Kwaliteit leerlingenvervoer Raalte verbeterd: vervoerder heeft het beter op de rit

De kwaliteit van het leerlingenvervoer in de gemeente Raalte lijkt verbeterd, zegt verantwoordelijk wethouder Gerria Toeter. Eind november stelde de gemeente vervoersbedrijf Willemsen-De Koning nog in gebreke. De gemeente kreeg klachten van ouders van leerlingen: er waren geen vaste chauffeurs, taxibusjes kwamen vaak te laat, de telefooncentrale van het bedrijf was slecht bereikbaar en klachten werden onvoldoende afgehandeld.

De vervoerder kreeg twee weken de tijd om orde op zaken te stellen. Maar toen kwam de lockdown: “We hebben de vervoerder toen wat meer tijd gegeven,” legt wethouder Gerria Toeter uit.

'Het vervoer loopt een stuk beter'

Volgens de wethouder is er in de tussentijd veel veranderd. “We hebben goede gesprekken gehad en wie zien op veel punten verbetering. Het vervoer loopt een stuk beter.”

Volgens Toeter zijn er in januari nog wel wat klachten van ouders geweest, maar is het complete beeld een stuk rooskleuriger dan eind vorig jaar. “Er is voldaan aan onze eisen rondom de duurzaamheid en de communicatie naar ouders loopt een stuk beter. Dat neemt onrust weg.”

'Verbinding tussen Willemsen-De Koning en ouders beter regelen'

Ook lijken er meer vaste chauffeurs voor de ritten van en naar school gevonden te zijn. “Elke week is er vooraf inzicht of de vaste chauffeur komt. Alleen voor vervoer in het weekend is dat nog wat lastig, in verband met de wettelijke rij- en rusttijden,” zegt wethouder Toeter.

De gemeente is nog wel van plan om een bijeenkomst met daarbij ouders en de vervoerder te beleggen. “Om de verbinding tussen Willemsen-De Koning en ouders beter te regelen.”