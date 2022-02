GA Eagles - AZ op last van burgemeester verplaatst naar vroege middag

Het duel tussen Go Ahead Eagles en AZ van komende zondag is op last van de Deventer burgemeester Ron König vervroegd. De aftrap in De Adelaarshorst is dit weekend al om 12.15 uur.

Go Ahead Eagles - AZ zou aanvankelijk aan het einde van de middag aanvangen, om 16.45 uur. Vanwege veiligheidsreden is er echter gekozen voor een eerder tijdstip. Er wordt verwacht dat veel mensen zich buiten de poorten van De Adelaarhorst zullen verzamelen, omdat slechts een deel van de fans (ruim drieduizend) het duel in het stadion mogen bijwonen.

Onvrede

"Een deel van de supporters organiseert vanuit onvrede over de 1/3 capaciteitsmaatregel een corteo van het centrum naar het stadion. Supporters zullen zich verzamelen op en nabij de terrassen op De Brink. Om de groep goed te kunnen begeleiden en de openbare orde en veiligheid te garanderen, is het wenselijk om dit bij daglicht te doen. Ook in combinatie met de koopzondag heeft deze vervroeging de voorkeur", laat Go Ahead Eagles weten in een verklaring.