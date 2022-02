Tweede Kamer stemt voor afschaffing bedenktijd abortus, ondanks kritiek uit Overijssel

Nu geldt nog een bedenktijd van vijf dagen, maar de voorstemmers vinden dat vrouwen zelf moeten kunnen bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben om een beslissing te nemen, schrijft de NOS.

Zij vinden dat het ook dan een zorgvuldige procedure blijft, omdat volgens hen ook na het verdwijnen van de verplichte termijn een arts geen abortus zal uitvoeren als de vrouw twijfelt of onder druk wordt gezet.

"De wet moet niet veranderd worden"

Een aantal Overijsselse abortusklinieken voelt zich gesteund door de huidige wettelijke bedenktijd, die ingaat op het moment dat vrouwen voor het eerst in de kliniek zijn geweest. "Helemaal bij de behandeling van een abortus in het tweede trimester. Dan is de zwangerschap al verder gevorderd en is de keuze om tot abortus over te gaan veel emotioneler. De besluitvorming duurt dan langer", zegt een bestuurslid van een abortuskliniek in Zwolle. "Wij zijn van mening dat een wet die goed in elkaar zit, niet veranderd moet worden."

Het is niet zo dat het bestuurslid vindt dat sommige vrouwen te lichtzinnig over abortus nadenken en beschermd moeten worden door de huidige wetgeving. "Ik denk dat vrouwen er altijd goed over nadenken of ze het willen. En het is onze taak om de vrouw daar zo goed mogelijk in te begeleiden."

Eerste Kamer

De nieuwe wet is nog niet definitief. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. Als de partijen daar op dezelfde manier stemmen als in de Tweede Kamer, is er een meerderheid. Maar er kunnen altijd individuele leden tegenstemmen.