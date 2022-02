Rioolwateronderzoek bevestigt: designerdrugs 3- en 4-MMC razend populair in Zwolle

De designerdrugs 3- en 4-MMC zijn razend populair in Zwolle. De vermoedens en waarschuwingen waren er al, nu is er de bevestiging door het rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten doen. De gemeente gaat de resultaten gebruiken om te bepalen hoe het drugsgebruik aangepakt kan worden.

De gemeente maakte zich vorig jaar al zorgen over de populariteit van de designerdrugs, verslavingszorginstellingen Tactus en Dimence waarschuwen al langer dat Zwolle een hotspot aan het worden is. En de cijfers die het RIVM eind mei 2021 publiceerde waren ook al een teken aan de wand: van de 115 gemelde vergiftigingen met 3MMC, kwamen 35 uit de regio Zwolle.

Om een beter beeld te krijgen van het drugsgebruik in Zwolle, is begin vorig jaar het rioolwater onderzocht op drugssporen. Dat is gedaan door onderzoeksinstituut KWR en en waterschap WDOD.

Lijntjes, snuifjes en euro's

Een paar cijfers: dagelijks worden ruwweg 4.600 lijntjes coke, 5.900 lijntjes speed, 7.700 joints en 1.500 snuifjes 3- en 4MMC gebruikt in Zwolle. Daarmee doen ze niet onder voor steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

Minder cocaïne en xtc, vergelijkbare hoeveelheden hasj en wiet en meer speed (amfetamine). Maar vooral de hoeveelheid 3- en 4-MMC dat in de provinciehoofdstad wordt gebruikt is vele malen hoger dan in die steden.

Het meeste geld gaat om in cannabisproducten, een geschat bedrag van zo'n 26.000 euro per dag. De vier Zwolse coffeeshops kunnen volgens de gemeente net voldoen aan de lokale vraag, maar gezien de regiofunctie is het aannemelijk dat ze via de achterdeur geregeld worden bevoorraad.

Coke (11.000 euro per dag) en speed (2.100 euro) moet vanwege de illegaliteit via dealers en op straat worden gekocht. Professionals zien steeds meer overlast met dealers, gebruikende daklozen en jongeren.

3- en 4-MMC is te koop via de post, maar gezien de sterke hunkering (‘craving’) die gebruikers ontwikkelen, ligt een dagelijks bezoek aan dealers op de loer, aldus de gemeente.

Verbod

Vorig jaar was er, onder meer vanuit Zwolle, de roep om een verbod op grondstoffen voor designerdrugs. Dat verbod is er nog niet, wel is 3MMC inmiddels verboden. Volgens critici is het maar de vraag of dat verbod wel nut heeft.

Bericht gaat verder onder deze video, over de vraag of een verbod op 3MMC wel nuttig is:

Aanpak

"Met een integrale inzet op jeugd en veiligheid wil de gemeente het gebruik en daarmee samenhangende problemen terugdringen en bekijken of de huidige inzet daarvoor toereikend is of méér dan wel andere inzet behoeft. Dankzij goede metingen kan nu worden bijgehouden of dat voldoende is of dat extra inzet nodig wordt."