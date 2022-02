Campingbaas uit Belt-Schutsloot acht maanden de cel in voor doodsbedreigingen

Een campingbaas uit Belt-Schutsloot moet van de rechter acht maanden de cel in, omdat hij afgelopen zomer meerdere mensen met de dood bedreigde. Ook had hij thuis een vitrinekast vol wapens.

De vijftiger raakte afgelopen zomer in contact met een Duitse vrouw. Ze bezocht zijn camping, omdat haar familie die zomer in Belt-Schutsloot verbleef. De Beltiger kreeg een oogje op haar en het duo ging een relatie aan. Halverwege augustus verbrak de Duitse vrouw de relatie, ze biechtte op dat ze in Duitsland ook een vriend had wonen. Dat pikte de campingbaas niet. Hij stuurde haar appjes met doodsbedreigingen.

Banden leksteken

Doordat zijn affaire met de Duitse campinggast op de klippen was gelopen, zat hij niet lekker in zijn vel. Hij greep naar de fles. Het gebeurde op 21 augustus dat een gezin de auto naast het campingterrein parkeerde om een hapje te gaan eten in een Beltiger horecagelegenheid. "Als je die auto niet binnen vijf seconden ergens anders parkeert, steek ik je banden lek", zei de campingbaas terwijl hij een zakmes uit zijn broekzak trok.

Medewerkers van het etablissement waar het gezin wilde eten kwamen op het geschreeuw af maar werden eveneens bedreigd door de campingbaas. Op dat moment was hij eveneens onder invloed van drank.

Vingers van agent ombuigen

Diezelfde avond kwam de politie verhaal halen bij de horecazaak en de campingbaas. Daarop werd besloten om de man aan te houden. Dat verliep niet zonder slag of stoot. De Beltiger ging uit zijn dak tegen de agente die hem aan wilde houden en riep: "Ik maak je af, je bent je leven niet zeker. Blijf maar achterom kijken voor de zekerheid, want je komt vanavond niet meer thuis." Later zou hij ook de vingers van de agente hebben omgebogen.

De volgende dag stond de politie opnieuw bij de campingbaas op de stoep om te controleren of hij wapens in bezit zou hebben. Dat bleek het geval. Op 22 augustus werd in zijn woning een vitrinekast vol geweren aangetroffen. "Vroeger had ik een jachtvergunning, de wapens heb ik nog uit die tijd", verklaarde hij tegenover de agenten. In de woning werd ook een wapenkluis aangetroffen. Toen de vijftiger deze openmaakte trof de politie een revolver aan. "Niet van mij. Ik bewaar hem voor iemand anders, maar kan niet zeggen wie dat is", aldus de campingeigenaar over de vondst.

De man was donderdagmiddag zelf niet aanwezig tijdens de zitting, zijn advocaat had zich eerder al teruggetrokken uit de zaak. De doodsbedreigingen en het wapenbezit werden door de rechtbank wettig bewezen. "Ik kan mij daar niets meer van herinneren", verklaarde hij eerder tegenover de politie.

De man heeft een celstraf opgelegd gekregen van acht maanden en een boete van 325 euro voor illegaal wapenbezit.