Wist sportschoolhouder van crystal meth-lab of was het 'slechts' een hennepkwekerij?

Wat het Openbaar Ministerie betreft wisten de sportschoolhouder en zijn echtgenote wel degelijk waar de Mexicanen zich mee bezighielden. Reden om anderhalf jaar cel tegen Harry A. te eisen. Tegen de echtgenote eiste de officier van justitie 200 uur werkstraf.

Harry A. (58) en zijn Colombiaanse echtgenote Marleny (45), die in het nabijgelegen Beerzerveld wonen, moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden nadat november 2020 bij een inval in de sportstudio aan de Afrikalaan het professioneel opgezette lab werd ontdekt.

Extreme drug

Crystal meth staat bekend als een extreem verslavende, levensgevaarlijke drug. Het zijn met name de gevreesde Mexicaanse drugskartels die zich bezighouden met de productie ervan. Bij de inval in Vroomshoop werden vier Mexicanen aangehouden die door justitie worden beschouwd als de 'koks', die daadwerkelijk de drug maakten, en de beveiliger van het lab.

De ontdekking was een primeur: het was voor het eerst dat er in de regio Twente een meth-lab opdook.

Vinkje achter naam

Alle ellende begon volgens Harry A. toen de belastingdienst hem in 2012 als fraudeur aanmerkte. Geheel ten onrechte, zegt hij en wappert met een blaadje richting rechtbank. "Maar ik kreeg wel een vinkje achter mijn naam en kon nergens meer terecht voor financiering voor nieuwe sporttoestellen."

En dan ga je dus zoeken naar alternatieve inkomsten, schetst A. Het werd een hennepkwekerij. A. klopte daarvoor aan bij een boer in Weerselo, maar die kreeg argwaan toen de Vroomshoper zijn schuur wilde huren. "Dat was in 2018, dus nog voor corona", houdt een van de rechters hem fijntjes voor.

A. draait niet om de hete brij heen: "Dat van die hennepkwekerij was gewoon een domme zet van mij."

'Slechts verhuurder'

Door corona en het wegblijven van sporters werden de financiële problemen alleen maar erger. Waarop A. besloot een gedeelte van zijn sportschool te verhuren aan een groep Zuid-Amerikanen: die zouden er een hennepkwekerij beginnen.

Dat het uiteindelijk ging om het beruchte crystal meth, daar had A. geen weet van. Zijn rol beperkte zich slechts tot het verhuren van de ruimte, houdt hij de rechters voor. Daarvoor kreeg hij 10.000 euro. Na de oogst zou andermaal tien mille volgen.

Pannen gekocht

Al heeft A. wel degelijk geholpen met het brengen van hout en gipsplaten, erkent hij. En het klopt dat hij pannen had besteld. A., die net als zijn vrouw christelijk is: "Die waren bedoeld om te koken voor de kerk. Eens in de maand kwamen ze vanuit de kerk in groten getale bij ons eten."

Ook zou de Colombiaanse echtgenote een typisch Zuid-Amerikaanse delicatesse koken voor de Mexicaanse werklieden in de sportschool. A: "Zelf ben ik meer van het frituren. Patat en frikandellen en zo." Hoe het dan kan dat die pannen uiteindelijk werden teruggevonden in het lab? A. heeft geen idee.

'Pruttelende potjes'

De affaire kwam destijds aan het rollen nadat in het omvangrijke Amsterdamse drugsonderzoek Ketchikan informatie opdook over een meth-lab in Vroomshoop. Wat leidde tot het opstarten van het nieuwe onderzoek Zwaluw, uiteindelijk goed voor een ruim 10.000 pagina's tellend dossier.

Nadat rechercheurs de situatie in Vroomshoop enige tijd in het geniep hadden geobserveerd, werd overgegaan tot de inval.

Het lab was volgens de rechtbank volop operationeel. "De potjes stonden bij wijze van spreken nog te pruttelen op het vuur."

Kinderopvang

De ruimte zat verstopt achter een antieke eikenhouten kast. Pal naast de zaal voor de kickboksers en de oefenruimte voor de paaldanseressen. "Die antieke kast was ooit van mijn vader en stond al twee jaar op die plek", aldus A.

Ook zat er een kinderopvang in de sportschool, maar A. kan zich niet herinneren of er ten tijde van het lab ook kinderen werden opgevangen. Of daar geen risico's aan kleefden, wil een van de rechters weten. "Hebt u stilgestaan bij eventueel brandgevaar?" "Zwijgrecht", aldus A.

Beu

"Wat is dat toch met u, meneer A.?", vraagt de rechter zich af. "Zodra het u niet uitkomt, beroept u zich op uw zwijgrecht. Ik begin zo onderhand ook te twijfelen aan uw verhaal dat u verder geen bemoeienis had met dat lab."

Harry A. is het dan beu: "Als dan niemand me gelooft, beroep ik me vanaf nu op mijn zwijgrecht en dan is het verder klaar." Nadat zijn advocaat Jeroen Michels om een korte pauze vraagt, stelt de sportschoolhouder zich een stuk behulpzamer op.

Wieltjes onder kast

De rechtbank wil onder andere meer weten over de houten kast. Waarom er eigenlijk wieltjes onder waren gemonteerd? A. heeft geen idee. "Ik heb me nergens mee bemoeid. Heb alleen maar die ruimte verhuurd."

Tekst gaat verder onder foto

De antieke eikenhouten kast waarachter het crystal meth-lab zat verstopt. (Foto: RTV Oost)

Dat er Mexicanen in Vroomshoop zijn aangehouden is overigens bepaald geen toeval. De Zuid-Amerikanen hebben het ingewikkelde proces om crystal meth te maken als geen ander in de vingers, zo is algemeen bekend in het drugscircuit.

Bak met zoutzuur

Uit observaties, afgetapte telefoongesprekken en camerabeelden zou blijken dat het echtpaar A. regelmatig contact had met enkele Mexicaanse hoofdverdachten in het overkoepelende onderzoek Ketchikan. Deze Mexicanen zouden zelfs bij ze thuis over de vloer komen. Maar zodra de namen van de Mexicaanse verdachten ter sprake komen, houden de A.'s de kaken stijf op elkaar.

Echtgenote Marleny wil er niets over kwijt. En wat de rechters ook zullen vragen, ze zal zich in alle gevallen beroepen op haar zwijgrecht, laat de Colombiaanse via haar tolk weten. Ook Harry A. wil daar niet op ingaan. "Zwijgrecht."

Bang voor Mexicanen?

Of de twee bang zijn voor de Mexicanen?, vraagt de rechter. A. zag later in het strafdossier chatberichten van de Mexicaanse verdachten voorbij komen. Tot zijn grote schrik. "Ik heb gelezen dat ik in een bak met zoutzuur zou belanden, maar ik had vooraf niet het idee dat ik met zulke mensen in aanraking zou komen." Vooral omdat het er tijdens het verblijf van de Mexicanen juist wel gemoedelijk aan toe ging. "Ik ben voor de gek gehouden. Voelde me nooit bedreigd. Pas na het lezen van het dossier kwam dat."

Eenmaal in de gevangenis verbaasde hij zich er overigens wel over dat hij ineens een andere verdachte uit het dossier Ketchikan als buurman kreeg. "Hij bleek bokser. Geen idee of het toeval was dat hij naast mij kwam te zitten."

De rechtbank wil onder meer meer weten over een onderling gebruikte codetaal, waarin vooral de letter M centraal staat. De officier van justitie vermoedt dat die afkorting duidt op bepaalde drugs. Maar A. meent dat het zou gaan om anabolen. "Ik handelde volop in anabolica. Dat mag ook niet, maar goed", zegt hij en haalt zijn schouders op.

Miraculeus

De officier van justitie zegt geen enkel geloof te hechten aan het scenario van de sportschoolhouder dat hij meende dat het ging om 'slechts' een hennepplantage. "Hij had immers hennep geteeld en wist wat daarvoor nodig was. Pannen horen daar niet bij. Volgens A. bedoeld om te koken voor mensen van de kerk, maar die later op miraculeuze opdoken in het lab."

Ook staat A. terecht voor verboden wapenbezit. Justitie gelooft weinig van zijn verhaal dat de bij hem ontdekte Walther P21 met weggekrast serienummer eigenlijk was bedoeld voor de schietclub, waarvan hij lid wilde worden.

Spaanse moedertaal

Echtgenote Marleny, bijgestaan door advocaat Wenzel Tuma, zou volop hebben meegeholpen, vooral bij het logistiek runnen van het lab. Vanwege de Spaanse moedertaal speelde ze zelfs een cruciale rol, aldus justitie.

Omdat de vrouw na het voorarrest echter volop aan haar toekomst werkt, eiste de openbaar aanklager zes maanden celstraf met aftrek van het voorarrest. Aangezien het resterende gedeelte voorwaardelijk moet worden opgelegd, hoeft ze wat het OM betreft niet terug naar de cel. Wel werd een werkstraf van 200 uur gevorderd.

Geëmotioneerd

Volgens de openbaar aanklager wordt met crystal meth "onwaarschijnlijk veel geld" verdiend. De officier van justitie neemt het de twee vooral kwalijk dat er een chemische fabriek was ingericht, pal naast sportende mensen en een kinderopvang. "En dat alleen voor financieel gewin."

Hoe Harry A. op het hele avontuur terugkijkt, willen de rechters weten. De sportschoolhouder raakt geëmotioneerd als het drugsprobleem van zijn zoon ter sprake komt. "Het was gewoon allemaal heel dom, maar ik ben door de overheid gewoon met mijn rug tegen de muur geduwd", verwijst hij naar het eerdere belastingconflict. "Ik ben nu aan het uitzoeken hoe ik destijds dat vinkje achter mijn naam heb gekregen."

Beide advocaten Jeroen Michels en Wenzel Tuma benadrukken in hun pleidooi dat hun cliënten er heilig van overtuigd waren dat er sprake was van een hennepkwekerij. Raadsman Michels wijst erop dat agenten in hun vrije tijd in de sportschool trainden, maar nooit onraad hebben geroken. Juist omdat synthetische labs een typische geur verspreiden.

Andere verdachten

Een derde verdachte, die vandaag voor de rechter zou verschijnen, moest wegens een positieve coronabesmetting verstek laten gaan. Om dezelfde reden is vorige week al de zaak tegen drie andere Mexicaanse verdachten aangehouden tot 2 maart.

De rechtbank doet 16 maart uitspraak tegen A. en zijn vrouw.