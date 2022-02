Grote vraag na moord op zwangere Enschedese: wie liet een spoor achter in haar bloed?

Van wie is de vingerafdruk in bloed? Dat is een van de belangrijkste vragen in het onderzoek naar de moord op de zwangere Sarah Kolenberg uit Enschede. Vandaag diende het hoger beroep tegen een plaatsgenoot, haar minnaar, die eerder door de rechtbank werd veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord.

De rechtbank verkeerde bij die beslissing in de veronderstelling dat de vingerafdruk geen bruikbaar spoor was. Dat was door het OM zo voorgespiegeld. Nadat advocatenduo Ural en Tanoglu - die de minnaar bijstaan - in de hoger beroepsprocedure om hernieuwd onderzoek heeft gevraagd naar de vingerafdruk, blijkt die wél bruikbaar.

Spoor in bloed

Het gaat om een afdruk die gevonden is op een oranjekleurig dressoir, dat bedekt was met bloedspatten. Het slachtoffer, de zwangere Sarah Kolenberg, lag voor het kastje op de grond. Ze dreef in het bloed, op haar hoofd was tientallen keren ingebeukt met een metalen voorwerp. Sarah's lichaam werd een dag later, eind augustus 2017, gevonden door twee vriendinnen.

In een van de bloedspatten op het dressoir werd door forensisch experts een vingerafdruk gevonden. "Dus door iemand achtergelaten nádat Sarah was omgebracht", zegt advocaat Ural. Uit onderzoek blijkt dat die afdruk niet van zijn cliënt is en ook niet van het slachtoffer. En in nieuw onderzoek zijn ook de ontdekkers van het levenloze lichaam uitgesloten als donor. Ze zeggen het dressoir niet te hebben aangeraakt. De afdruk behoort evenmin aan een van de opgetrommelde agenten en ambulancemedewerkers zeggen niet in de buurt van het kastje te zijn geweest. Maar wie het spoor in bloed dan wel heeft achtergelaten, blijft onbekend.

Vragen

Voor de verdediging van de verdachte minnaar is het een duidelijke aanwijzing dat er iemand anders betrokken moet zijn geweest bij de moord. De Enschedeër ontkent namelijk Sarah gedood te hebben. Ook zijn er van hem geen forensische sporen gevonden in het huis van het slachtoffer. Daarnaast is het precieze tijdstip van overlijden onbekend, experts houden een marge aan van 24 uur.

Wel heeft de minnaar een aantal zaken uit te leggen. Want hoe kan het dat er een druppel bloed van Sarah in zijn auto is gevonden? En waarom heeft hij al het app-verkeer met haar gewist? En hoe kan het dat zijn locatie gegevens van Google zijn verdwenen?

De druppel bloed in de auto verklaart de minnaar door te zeggen dat de twee geregeld wilde seks in de auto hadden. "Of misschien had ze een keer bloed aan haar vinger." Het app-verkeer heeft hij gewist, zegt hij, omdat hij de relatie op de ochtend van de moord had beëindigd. "Ik was er klaar mee." Hoe zijn Google-locatie-gegevens zijn verdwenen blijft een vraag, want ze zijn gewist op het moment dat hij reeds gevangen zat. Op de telefoon van zijn toenmalige vrouw is het account wel benaderd, maar het is niet duidelijk wie de gegevens heeft gewist.

Zwanger

Justitie gaat er vanuit dat de minnaar wel degene is geweest die Sarah bruut van het leven heeft beroofd. Want de zwangere vrouw had hem al meerdere keren geconfronteerd met het feit dat ze zwanger was en dat ze het zou gaan openbaren. Daar was de minnaar als de dood voor, want zijn vrouw mocht van niets weten. "Dan zou zijn dubbelleven uitkomen." Justitie denkt dat in dat gegeven het motief schuilt. Overigens blijkt achteraf dat Sarah niet zwanger was van de verdachte, maar van een andere liefdespartner.

De minnaar is op de dag van de moord in het huis van Sarah geweest. Dat erkent hij ook, naar eigen zeggen om de relatie te verbreken. Volgens de overbuurman droeg de verdachte die ochtend een boodschappentas, met een lang voorwerp er in. "Zo groot als een stokbrood". In de ogen van het OM is dat het slagwapen geweest, waarmee Sarah's schedel is ingeslagen.

Kil en gewetenloos

De aanklager noemt de verdachte kil en gewetenloos, omdat hij na de gruwelijke daad 's middags 'gewoon' is gaan shoppen met vrouw en kinderen. "En hij was bereid om zijn eigen vlees en bloed om het leven te brengen. Want hij verkeerde op dat moment in de veronderstelling dat Sarah zwanger was van hem."

Kortom, in de visie van het OM was de minnaar op de fatale dag in het huis van Sarah, met een motief en een moordwapen. Justitie wil dat hij 20 jaar achter de tralies verdwijnt.

Volgende week woensdag doet de verdediging van de verdachte z'n zegje. Het gerechtshof zal daarna enkele weken de tijd nemen om tot een uitspraak te komen.