In 't Hof duidelijk: "Gewoon niet goed genoeg om hier voor de medailles te gaan"

"Ja, zeker! Natuurlijk ben ik blij: Nederland! Ze rijdt gewoon een ijzersterke rit", zegt In 't Hof voor de camera van de NOS. "Isabelle Weidemann (de Canadese die zilver won, red.) had de druk er behoorlijk opgezet, dus het was super spannend. Maar dit is echt dik verdiend, ontzettend knap."

Werk aan de winkel

Over haar eigen race is In 't Hof gematigd tevreden. "Wat moet ik ervan zeggen? Zij (haar tegenstandster Natalia Voronina, red.) rijdt gewoon keihard, daar kwam ik niet bij in de buurt. Er is voor mij nog heel veel werk aan de winkel. Het was gewoon niet goed genoeg om hier voor de medailles te gaan", vervolgt ze. "Ik hoopte dat ik de verrassing kon worden, maar dat zat er blijkbaar niet in."

Nieuwe doelen

Desondanks heeft In 't Hof enorm veel geleerd in Peking. "Het is gewoon heel erg zwaar hier. Dit is wat het is. Ik heb me aan mijn raceplan gehouden en ik moet hier gewoon tevreden mee zijn. Ik moet hier gewoon van genieten, want niet veel mensen staan hier. Nu is het tijd om nieuwe doelen te stellen en over vier jaar voor goud te gaan", besluit ze.