Ranglijst baart nog geen zorgen bij Heracles Almelo

"We zijn niet blind. We weten heel goed waar we staan", benadrukt de Duitse coach. "Maar ik maak me pas zorgen als we geen kansen meer creëren, we heel veel kansen weggeven en als de stemming slecht is. En de sfeer is op dit moment goed."

Armenteros ontbreekt nog

Het benutten van de kansen is echter wel vaak een probleem. Zo scoorde Heracles sinds de winterstop pas één keer in drie duels. De man die onlangs is aangetrokken voor de doelpunten, Samuel Armenteros, heeft ruim een half jaar geen wedstrijden gespeeld en in teamverband getraind. De Zweedse spits heeft gisteren pas voor het eerst met de rest van de selectie van Heracles getraind.

Armenteros ontbreekt morgen dan ook in de wedstrijdselectie. Wormuth hoopt hem over twee weken tegen PEC Zwolle te kunnen laten debuteren. De andere nieuwelingen (Emil Hansson, Justin Hoogma en Anas Ouahim) zijn al wel fit genoeg om morgen op de bank plaats te nemen.

Finale

Wormuth kent het belang van het duel met Utrecht. "We hebben twintig punten en moeten nog vijf wedstrijden winnen", weet de coach. "Onze kracht ligt dit seizoen in eigen stadion en niet in uitwedstrijden. Bovendien krijgen we met AZ een PSV de komende weken nog een paar moeilijke tegenstanders in uitwedstrijden. Dus elke thuiswedstrijd is voor ons een finale."

Heracles Almelo kan tegen FC Utrecht voor het eerst sinds maanden weer gesteund worden door de eigen supporters. Er zijn zo'n 4.000 fans welkom op Erve Asito. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.