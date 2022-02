Behandeling van tbs'er die begeleidster in Haaksbergen probeerde te doden met twee jaar verlengd

De behandeling van een tbs'er, die in 2012 in het buitengebied van Haaksbergen een begeleider probeerde te doden, is met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechter in Almelo bepaald. De 37-jarige tbs'er zat destijds in de voormalige Rekkense kliniek Oldenkotte.

De man zat in 2012 aan het eind van zijn tbs-behandeling in de voormalige Rekkense kliniek, hij was veroordeeld voor zedendelicten, toen hij op begeleid verlof ging met een medewerkster. De avond voor het geplande fietstochtje had de man een flinke hoeveelheid Ritalin gesnoven. Dat is een middel dat tegen ADHD wordt ingezet, maar bij mensen die geen ADHD hebben werkt als speed.

Tijdens de fietstocht in het buitengebied van Haaksbergen trok hij de begeleidster van haar fiets, vergreep zich aan haar en probeerde haar vervolgens te doden. Dat mislukte.

Is hij nog te behandelen?

Uiteindelijk kreeg tbs'er vijf jaar cel en opnieuw een tbs met dwangverpleging voor zijn aanval op de begeleidster. Die 'nieuwe' tbs is twee jaar geleden ingegaan, maar tot een behandeling kwam het nog niet. Het is nog niet duidelijk of hij nog te behandelen is, of dat hij overgeplaatst moet worden naar de longstay. Dat is de afdeling waar een tbs'er terecht komt als hij niet meer behandeld kan worden. De man is te gevaarlijk om zijn behandeling op vrije voeten afwachten.

Over twee jaar kijkt de rechtbank in Almelo opnieuw naar de tbs.