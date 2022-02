De mooiste goal van Prince Polley? "Die met FC Twente tegen Ajax in 1992"

In Kumasi, na hoofdstad Accra de tweede stad van Ghana, klinkt een opgetogen stem aan de andere kant van de lijn. "Ja, het gaat uitstekend met mij. Ik heb een prima leven hier." Prince Polley (51) is aannemer in zijn geboortestad. "Het was altijd een droom van mij om na mijn voetbalcarrière terug te keren naar Ghana. Dat heb ik in 2001 gedaan. Ik werk voor een groot bedrijf in de bouwwereld."

In het West-Afrikaanse land is Polley een voetbalgrootheid, hij speelt bij topclub Asante Kotoko en het Ghanese nationale elftal. In 1988 voegt hij zich bij zijn vader die al in Rotterdam woont en werkt. Sparta ontdekt hem en zijn toenmalige coach Rob Baan zal ‘m vier jaar later - in 1992 - naar FC Twente halen.

Hoogtepunt

In het Olympisch Stadion te Amsterdam, op 4 december 1992, beleeft Prince Polley zijn finest hour. Striemende regen en vlagen met natte sneeuw zorgen voor een bittere kou tijdens Ajax – FC Twente.

Tot dan heeft FC Twente nog nooit gewonnen bij Ajax. Maar gaandeweg de wedstrijd ruiken de Enschedeërs kansen op het doorweekte veld. Ajax dringt wel aan, maar mist de finesse van de geblesseerde Dennis Bergkamp, terwijl Jari Litmanen rust krijgt en op de bank begint. Ook Twente kan niet in de sterkste opstelling beginnen, vooral de afwezigheid van Ronald de Boer weegt zwaar.

Na ruim een uur valt de enige en winnende goal. Prince Polley ontsnapt bij Sonny Silooy en schiet binnen. Als Twente ook nog eens met tien man komt te staan na een rode kaart voor Jan van Halst (2x geel), wordt de druk op het doel van Hans de Koning enorm. Maar de stand blijft ongewijzigd en FC Twente schrijft een historische overwinning bij.

Mooiste goal

Polley: "Het is nog altijd een prachtige herinnering. Om juist in die wedstrijd de winnende goal te maken, tegen Ajax! Het is de mooiste goal die ik maakte in mijn carrière."

Het ultieme moment staat Polley nog altijd helder voor de geest. "Het was onvoorstelbaar koud. Erik ten Hag gaf de pass. Ik zag Sonny Silooy op me afkomen en een beetje in paniek besloot ik op goal te schieten."

Daarna volgden niet alleen letterlijk ijzingwekkende minuten. "Na de rode kaart voor Jan van Halst toonden we een enorme teamgeest en vochten we keihard voor de zege. Wat ben ik nog steeds trots op dat doelpunt en die zege. Na die wedstrijd ben ik niet met de ploeg teruggereden. Ik mocht van de trainer Rob Baan de verjaardag van mijn moeder vieren in Rotterdam."

Fijne tijd in Enschede

Twee jaar speelt Polley in Enschede en hij bewaart er warme herinneringen aan. "We hadden goede spelers en ik heb me uitstekend kunnen ontwikkelen. Ook buiten het veld was het een fijne tijd. Ik ging vaak eten bij Nico Jan Hoogma en zijn familie. Ook met Jan van Halst kon ik het prima vinden."

Prince Bismark Opoku Polley, zoals zijn officiële naam luidt, is nog regelmatig in Nederland. Om zijn familie in Rotterdam te bezoeken, maar natuurlijk ook om zijn zoon Robin in actie te zien bij Heracles. "We hebben heel veel contact. Ik bel Robin na elke wedstrijd en probeer hem waar mogelijk advies te geven. Ik verwacht veel van hem."

Het is zijn enige contact met de voetballerij. Na zijn terugkeer in Ghana doet hij nog wel ‘iets’ in het jeugdvoetbal, maar dat verwatert al snel. "Dat vind ik wel jammer. Maar ik heb het gewoon veel te druk met mijn werk."