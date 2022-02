Kabels zonnepark Goor gestolen: "Opbrengst voor de boeven is vele malen lager dan de kosten"

Vermoedelijk zijn de kabels dit weekend al losgeknipt. "Het is het klassieke verhaal. 's Nachts zijn er mensen bezig geweest om de kabels te knippen. Het is vrij vervelend allemaal", zegt De Vries. "Het is aannemelijk dat dit afgelopen weekend in de nacht van vrijdag op zaterdag is gebeurd."

Niet alle kabels van het park zijn gestolen. "Maar het hele park ligt nu wel stil, vanwege de veiligheid."

'Zonneparkprobleem'

De Vries erkent dat dit een zogenaamd 'zonneparkprobleem' is. De afgelopen maanden gebeurde het ook al in Vriezenveen en Daarle, maar ook in de rest van het land.

Het zonnepark aan de Entersestraat in Goor (Foto: Hof van Twente Fotografie)

Dieven zijn geïnteresseerd in het koper dat in de kabels zit. "Dat is waar het om gaat. Het wordt per kilo verkocht." Volgens De Vries ligt de prijs op dit moment rond de 7 euro per kilo.

Schade onbekend

Wat de schade in Goor is, kan De Vries nog niet zeggen. "We inventariseren wat stuk is en hoe lang het duurt, misschien enkele weken. Wat ik wel weet is dat de opbrengst is voor de boeven vele malen lager dan onze kosten. Maar dat is ook een verzekeringskwestie."

De Vries hoopt in ieder geval dat het park weer stroom kan opwekken, als de zon weer vaker gaat schijnen. Zo'n 550 huishoudens krijgen stroom van het park.

De politie doet onderzoek naar de kabeldiefstal.