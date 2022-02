"We moeten gebruikers van designerdrugs overtuigen dat dit echt heel gevaarlijk is"

Met harde cijfers in de hand, kan de gemeente Zwolle het gebruik van designerdrugs nu écht aanpakken. Uit een rioolwateronderzoek blijkt dat het gebruik van deze soort drugs vele malen hoger ligt dan in de rest van het land.

"We weten dat het in onze regio vijf of zes keer meer gebruikt wordt als in Amsterdam", zegt Michiel van Willigen, de Zwolse wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid. "Daar hebben we eigenlijk geen verklaring voor."

Uit het vandaag naar buiten gebrachte onderzoek blijkt dat er dagelijks zo'n 1.500 snuifjes 3- en 4-MMC in de provinciehoofdstad genomen worden. Door preventie en repressie moet dat omlaag, vindt Van Willigen.

3- en 4-MMC zijn zogenoemde designerdrugs. Ze worden in laboratoria gemaakt. Het lukt de wetgever maar niet om het te verbieden. Als de ene soort wordt verboden, weten de makers - met een kleine aanpassing - weer een nieuwe versie van de drug te maken. Daarom wil Zwolle dat er een verbod komt op de grondstoffen van de designerdrugs.

Maar de gemeente weet niet exact wie de gebruikers van de drugs zijn. "Zijn het alleen jongeren of zijn het ook andere leeftijdsgroepen? Dus dit vraagt verdieping", zegt de wethouder.

Samen met verslavingshulpverlener Tactus wil de gemeente daarachter komen. "Het is nu de vraag om verdiepend onderzoek te doen. Maar niets doen is geen optie."

Preventie en repressie

Naar aanleiding van dit onderzoek wil de gemeente het gebruik naar beneden brengen. "Je moet goed kijken welke doelgroepen het gebruiken en hen ervan overtuigen dat dit echt heel gevaarlijk is." De designerdrugs zijn bovendien erg verslavend.

In en rond Zwolse parken delen dealers gratis drugs uit aan jongeren, zo berichtte RTV Oost afgelopen maandag:

Naast het feit dat de gemeente wil dat grondstoffen verboden worden, wil het ook aan preventie doen. "Het is ook heel belangrijk op op scholen te kijken en daar te spreken."

Nulmeting

Dit rioolwateronderzoek werd vorig jaar al aangekondigd. Het was al lange tijd duidelijk dat in Zwolle designerdrugs populair zijn. Verslavingszorginstellingen Tactus en Dimence waarschuwden dat Zwolle een hotspot aan het worden is. En ook de cijfers die het RIVM eind mei 2021 publiceerde, waren een teken aan de wand: van de landelijk 115 gemelde vergiftigingen met 3-MMC, kwamen er 35 uit de regio Zwolle.

Van Willigen hoopt dat het beleid gaat werken. "Met dit onderzoek willen we een nulmeting vastleggen. Als je na een of twee jaar dit nog een keer meet, kun je zien of de maatregelen effect hebben", besluit de wethouder.

Heeft het zin om designerdrug 3-MMC te verbieden?