GA Eagles verslaat NEC en plaatst zich voor halve finale KNVB Beker

Go Ahead Eagles heeft zich voor de zevende keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. Na een meeslepende bekeravond in Nijmegen werd NEC verslagen: 0-2.

De eindstand was voor de rust al bereikt. Dat Go Ahead Eagles halverwege met een 0-2 voorsprong aan de thee kon, had het deels te danken aan het geschutter van de thuisploeg. NEC creëerde voldoende mogelijkheden om een doelpunt te maken en had het betere van het spel, maar stond ook kinderlijk te verdedigen. En daar maakte de uiterst efficiënte Deventenaren maar wat graag gebruik van. Het resulteerde in een op en neer golvende eerste helft, waarbij het publiek - dat voor het eerst sinds lange tijd weer eens welkom was in De Goffert - zich niet hoefde te vervelen.

Profiteren

NEC stuitte keer op keer op Noppert, terwijl Go Ahead wel dankbaar gebruik maakte van de kansen die het kreeg en maximaal profiteerde. De 0-1 kwam tot stand via een strafschop. Córdoba werd onderuit getrokken in de zestien, waarna Brouwers niet faalde vanaf elf meter.

Tien minuten later verdubbelden de bezoekers zelfs de score. Met een listig balletje bracht Córdoba ploeggenoot Botos in stelling, die vervolgens Vukovic kansloos liet. De paal stond kort daarna de 0-3 van Córdoba in de weg.

Bony

Go Ahead kwam als een komeet uit de kleedkamer, maar opnieuw was het de paal die een streep zette door een derde Deventer treffer. Oratmangoen kwam goed door aan de linkerkant, alleen zag hij zijn inzet eindigen op het aluminium. NEC probeerde vlak na de rust wat te forceren met het inbrengen van Wilfried Bony, voormalig topschutter van de Eredivisie namens Vitesse. De oud-spits van onder meer Manchester City bracht in ieder geval wat teweeg met zijn invalbeurt. Met een goede redding voorkwam Noppert dat Bony zijn eerste balcontact direct omtoverde in de aansluitingstreffer.

Voorsprong verdedigen

Met een marge van twee kon Go Ahead het zich permitteren de verdedigende stellingen in te nemen. Van Wonderen wisselde defensief met de opdracht zijn ploeg zo compact mogelijk neer te zetten. De spelers voerden hun taken vervolgens vakkundig uit. NEC wist zich geen raad met de hermetisch gesloten achterhoede en beet zich uiteindelijk stuk op de Deventer muur.

Ajax of PSV

En dus werd ook NEC toegevoegd aan het rijtje tegenstanders dat niet wist te scoren in de beker tegen Go Ahead, want eerder bleven Almere City FC (0-2), Roda JC (2-0) en Heerenveen (0-1) al op de hatelijke nul steken. Tot groot genoeg van Van Wonderen, die zaterdagavond in spanning toe zal kijken wie er uit de koker rolt, Ajax of PSV. Eén ding is zeker: Go Ahead Eagles speelt thuis, in de eerste week van maart.

NEC - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Brouwers (19/pen)

0-2 Botos (27)

Arbiter: Makkelie

Geel: Barreto; Brouwers, Deijl

NEC: Vukovic; Van Rooij, Barreto (Okita/60), Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Duelund; Tavsan, Akman (Bony/60(Guth/86)), Mattsson

Go Ahead Eagles: Noppert; Martina (Nauber/63), Idzes, Kramer, Kuipers; Rommens, Botos (Lucassen/63), Brouwers; Córdoba (Cardona/83), Lidberg (Berden/83), Oratmangoen (Deijl/90+2)

