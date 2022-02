Veel e-bikes gestolen bij winkelcentra in Zwolle: "Binnen enkele seconden is het slot geforceerd"

De loper waarmee de dief het slot probeerde te forceren brak af in het slot. De eigenaresse van één van de e-bikes zag de wijkagent en rende naar hem toe. "Mijn fietssleutel paste net nog wel", zei de vrouw tegen de agent. Van Esch had het gelijk door; dit was de zoveelste melding van een e-bikediefstal.

Zo gaan dieven te werk

Het ging om twee mannen die foto's maakten van de fietsen. Ze gedroegen zich wat verdacht. De politie is meteen naar ze op zoek gegaan, maar vooralsnog zonder succes.

"Dit is hoe e-bikedieven te werk gaan", zegt de wijkagent. De dieven werken in kleine groepjes. Eerst kijken ze waar de fietsen staan die ze willen hebben. Daarna proberen ze de sloten open te breken met lopers en gaan weer weg. Als het lukt om een slot te forceren, gaat iemand anders er mee vandoor. Vaak staat even verderop een busje waar de gestolen fietsen in worden geladen.

Heeft u zo'n fietssleutel? Dan is uw slot niet veilig! (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Tussen de middag

"De meeste e-bikedieven slaan toe tussen twaalf en twee 's middags", zegt van Esch. Dan is het lunchtijd en gaan veel mensen naar het winkelcentrum voor een snelle boodschap. De fiets wordt vaak alleen met het achterwiel op slot gezet, zonder een ketting met een los hangslot, waarmee je de fiets aan een beugel of paal vastmaakt. Soms wordt nog wel een ketting gebruikt die met een pin vast zit aan het vaste fietsslot; die is meteen los als de dief een loper heeft.

Bendes

Vaak zijn het bendes uit Oost-Europa die toeslaan. Het stelen gaat ze makkelijk af door de slechte kwaliteit van de sloten. Vooral sloten met 'platte sleutels' zijn zwak. In het midden van zo'n slot zit een gleuf met een plat profiel. Met een loper van gehard staal is het vrij makkelijk om het binnenwerk kapot te draaien, waarna de beugel openklapt.

"Binnen enkele seconden heeft de dief het slot geforceerd", zegt van Esch. "Juist omdat het zo snel gaat, hebben omstanders het niet in de gaten. We raden iedereen aan een extra slot te kopen, het liefst een ketting met een los hangslot."

Fietsenhandelaren klagen

Het overgrote deel van alle nieuwe e-bikes heeft zo'n slot, zegt de fietsenhandelaar in Stadshagen die afgebroken lopers uit sloten haalt. Het is een groot probleem waar fietsenhandelaren flink over klagen bij de fabrikant van de fietsloten.

Het probleem is niet zomaar op te lossen; de sleutel van het slot is vaak dezelfde waarmee de accu in de e-bike vergrendeld is. "De beste oplossing is een ketting met een hangslot", zegt de fietsenhandelaar, die net een nieuwe voorraad kettingsloten binnenkrijgt.