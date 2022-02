Brouwers na bereiken laatste vier bekertoernooi: “Laten zien dat we het wél kunnen”

Luuk Brouwers is dolgelukkig met het ticket voor de halve finale van de KNVB Beker dat Go Ahead Eagles vanavond heeft binnen weten te slepen. Op bezoek in De Goffert werd NEC aan de kant gezet: 0-2.

“We hebben het vandaag echt fantastisch gedaan. Weinig weggegeven en NEC het bloed onder de nagels vandaan gehaald”, zegt Brouwers die vanaf de penaltystip de openingstreffer voor zijn rekening nam. “Vlak voor de rust hadden we het heel even lastig, toen het publiek erachter ging staan, maar in het begin van de tweede helft hadden wij allang de 0-3 moeten maken.”

Vertrouwen

In de competitie weet Go Ahead al maanden niet te winnen, maar in de beker gaat het voortvarend met de Deventer ploeg. “We zien de ploegen dichterbij komen, maar we zijn vooral bezig met het feit dat we niet winnen. Of dat met angst te maken heeft? Dat wil ik niet zeggen, maar het is logisch dat het vertrouwen afneemt als je een paar keer verliest. Vandaag hebben we laten zien dat we het wél kunnen, dus dat is lekker”, vervolgt de middenvelder.

Loting

Komende zaterdag wordt bekend tegen wie Go Ahead in de eerste week van maart speelt. In De Adelaarshorst wordt Ajax of PSV de tegenstander. “Ze vroegen mij net of ik zaterdagavond in de studio van ESPN de loting wil komen doen. Maar daar moet nog wel even over nagedacht worden. Want het is laat, een stukje rijden en we spelen zondag al weer vroeg tegen AZ”, aldus Brouwers.