Kassa! Bij deze Vriezenveense supermarkt kun je boodschappen doen én een date scoren

Bij binnenkomst kun je de gelegenheidsmandjes bijna niet missen. Vanwege de felle roze kleur, maar ook omdat er een grote banner bij staat met de tekst 'scoor niet alleen je boodschappen, maar ook je date in onze supermarkt'.

'Beschaamd'

Winkeleigenaresse Jacqueline Fikkert geeft toe dat er vooral veel over gepraat wordt. Het daadwerkelijk pakken van zo'n mandje blijft vaak uit. Daten aan de lopende band lijkt daarom niet heel waarschijnlijk. "We zitten in het oosten van het land, waar de mensen vaak wat bescheidener zijn. Vrijgezellen voelen zich een beetje beschaamd om met een roze mandje te lopen."

Toch is het niet zo dat klanten het datewapen helemaal links laten liggen. Een enkeling pakt het mandje namelijk wél. "Dat zijn meestal jongeren of mensen die het voor de lol doen."

Wie doet het?

De actie maakt de tongen los. Bij de ingang vangt de stapel winkelmandjes de blik van vrijwel iedere klant. Ook houden klanten heel even hun pas in om te kijken wie zo'n mandje pakt. "Een leuke jonge kerel moet 'm pakken", wenkt een oudere vrouw naar de stapel mandjes. "Ik? Nee, dat is niets voor mij", zegt ze terwijl ze lachend op haar fiets stapt.

De supermarkt plaatste dinsdag op haar Facebookpagina een foto van twee medewerkers die bij de mandjes staan en een begeleidende tekst die uitlegt dat vrijgezellen hun kansen kunnen beproeven in de winkel. "Heel veel mensen reageerden dat ze graag wilden komen", vertelt Fikkert. "Ze geven aan het een leuk initiatief te vinden en schrijven 'wij willen zo'n roze mandje, want wie weet wie je tegenkomt'. Je ziet dat het nu ook echt in de winkel begint te leven."

Nog geen date

De boodschap van de supermarkt komt over, maar heeft de actie daadwerkelijk tortelduifjes opgeleverd? "Bij ons weten nog niet, maar we hopen zeker dat het nog een date oplevert. Het is vooral een ludieke actie", aldus de supermarkteigenaresse.