Patricks vriend raakte zwaargewond bij N36-ongeval: 'Ging kapot toen ik zijn vrachtwagen zag'

Patrick was met z'n vrachtwagen onderweg toen hij op de radio hoorde over een zwaar ongeval bij Sibculo. "De N36 was weer dicht, het kon tot middernacht duren."

Herkende de vrachtwagen

Het is al donker als Patrick op z'n computer naar de site van RTV Oost gaat. Het bewuste artikel staat bovenaan: 'Twee doden bij ongeluk op N36 bij Sibculo'. "Ik keek de video en zag de vrachtwagen van mijn kameraad gekanteld in de sloot. Ik herkende het voertuig aan het waaiertje aan de zijkant van de cabine. Toen gingen alle alarmbellen af."

Patrick belt meteen naar de werkgever van zijn vriend. "Toen kreeg ik de bevestiging dat hij in de vrachtwagen zat. Ik ging stuk toen ik het hoorde." Zijn vriend is zwaargewond, is alles wat hij te horen krijgt. Ook nu, drie dagen na het ongeval, tast Patrick in het duister. "Ze laten niet veel los."

Het ongeval maakt iets los in de Enschedeër. "Niet alleen omdat hij een goede vriend is, maar het was de welbekende druppel. Ik ben er klaar mee." Patrick pakt de telefoon en belt zijn trucker-contacten. Wie is bereid te strijden voor een veilige N36?

Middenvangrail

Hij belt ook Rijkswaterstaat, de provincie, lokale en landelijke politici. "Ik strijd voor een middenvangrail en verbreding van de weg, zodat ambulances er langs kunnen. Een behoorlijke eis, maar wie niet waagt, wie niet wint."

"Laat ik vooropstellen dat ik niet weet hoe het ongeval dinsdag heeft plaatsgevonden, maar zo'n middenvangrail voorkomt wel dat mensen gaan inhalen. Dat gebeurt veel te vaak en is levensgevaarlijk."

Blokkeren van N36

De trucker heeft naar eigen zeggen al een behoorlijke schare medestrijders verzameld. Dat is handig voor de handtekeningenactie die hij op poten zet, maar ook voor de actie waar hij mee dreigt: het blokkeren van de N36.

"We willen het gesprek aangaan met de overheid, maar we gaan niet wachten. We houden de druk er op. Ik stop niet tot ik van alle partijen handtekeningen op papier heb, anders blokkeren we de weg voor 24 uur. Maar dat kan ook een week of twee weken duren."

Ook vandaag rijdt Patrick weer langs de plek van het ongeval. "Je ziet de bandensporen de sloot in gaan, dat is moeilijk om te zien. Toch is dit het moment om iets te doen, want alle partijen staan op scherp."