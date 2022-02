'Eerste nood' om drinkwatertekort verholpen: Vitens mag meer drinkwater gaan winnen

In de strijd tegen het dreigende drinkwatertekort in Overijssel mag Vitens extra maatregelen nemen van de provincie Overijssel. De capaciteit van de waterwinningen in de Archemerberg (bij Ommen) en Vechterweerd (tussen Zwolle en Dalfsen) mag worden uitgebreid, waardoor jaarlijks drie miljoen kubieke meter drinkwater extra beschikbaar komt. "Dat helpt tegen de eerste nood", zegt een woordvoerder van Vitens. Maar de zorgen om het drinkwatertekort blijven.

Vitens heeft in 2018, 2019 en 2020 nog nooit zoveel drinkwater moeten leveren. Oorzaak waren onder meer de lange, warme zomers, waarin veel drinkwater werd verbruikt. Over het drinkwatertekort luidde Vitens onlangs de noodklok.

Capaciteit gaat omhoog

De waterbeheerder had tot begin deze maand een vergunning om maximaal drie miljoen kubieke meter water per jaar uit de winning bij de Archemerberg te mogen halen. Na overleg met de provincie mag Vitens nu één miljoen kubieke meter grondwater per jaar méér gaan oppompen.

De capaciteit in de winning Vechterweerd gaat eveneens omhoog, van twee naar vier miljoen kubieke meter per jaar. Vitens zegt te onderzoeken of de hoeveelheid aan te winnen water daar nog verder omhoog kan. Want hoewel bij de Vechterweerd acht miljoen kubieke meter water per jaar mág worden gewonnen, is de kwaliteit van het Vechtwater volgens de waterbeheerder nog onvoldoende.

Daardoor is meer dan vier miljoen kubieke meter water winnen op de locatie Vechterweerd nog niet mogelijk.

'Helpt tegen eerste nood'

Drie miljoen kubieke meter water per jaar extra dus, zet dat zoden aan de dijk? Ja, zegt een woordvoerder van Vitens. "Dit helpt tegen de eerste nood. De afgelopen jaren schuurden we tijdens de warme zomers een aantal keer tegen onze maximale capaciteit aan. Met deze extra capaciteit is daar dan geen sprake meer van, al is dit vooral een oplossing voor de korte termijn."

Dit is waarom een drinkwatertekort dreigt in Overijssel:

Nieuwe waterwinningen

Om op de langere termijn voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren, wil Vitens nieuwe waterwinningen in gebruik gaan nemen. Zo zijn er plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in Daarle-Vriezenveen, maar dat voornemen stuit op protest van zowel omwonenden als de gemeente Twenterand.

De provincie noemt dat 'een belangrijke bottleneck' in de race om extra drinkwater. "Dit zijn onvoorziene belemmeringen, waardoor de drinkwatervoorziening niet versneld verbeterd kan worden", aldus het provinciebestuur.

Andere zorgen

Tevens zijn er zorgen van bewoners en de gemeente Twenterand over het uitbreiden van de winning Hammerflier. Die winning ligt namelijk in de buurt van kanaal Almelo-De Haandrik, waar honderden huizen zijn verzakt, en omwonenden vrezen dat meer drinkwaterwinning negatieve gevolgen heeft voor hun 'probleemgebied'. "Wij spannen ons maximaal in om deze zorgen weg te nemen", aldus de provincie.

De woordvoerder van Vitens benadrukt dat er 'constructieve gesprekken' worden gevoerd met de omwonenden en de gemeente over de nieuwe waterwinning. "We realiseren ons ook wel dat we allemaal drinkwater nodig hebben."