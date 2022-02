Cupkoorts in Deventer; GAE-fans dromen van De Kuip na winst op NEC

Fans van Go Ahead Eagles dromen van een bekerfinale in Rotterdamse Kuip, maar eerst wacht nog de halve finale tegen PSV of Ajax (Foto: (RTV Oost / Bart Kieft))

Eagles-fans dromen van bekerfinale na winst in kwartfinale op NEC in Nijmegen

Fans van Go Ahead Eagles dromen van een rood-geel legioen dat komend voorjaar naar de Rotterdamse Kuip trekt voor de KNVB-bekerfinale. "In ieder geval 12 bussen, 8 treinen en 5 vliegtuigen", zegt die-hard fan Roel Machiels, die al 60 jaar Kowet-supporter is.

Door de 0-2 overwinning op NEC in Nijmegen in de kwartfinale van de KNVB-beker gisteravond, worden in Deventer en omgeving vele rood-gele dromen gedroomd. "Fantastisch", zegt Machiels in zijn stamcafé De Waagschaal, aan de Deventer Brink. "Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat we zover zouden komen."

Zware dobber

Het bekersucces van Go Ahead Eagles wordt op veel meer plekken in de Hanzestad vreugdevol beleefd. Maar er is ook realiteitszin. Zaterdagavond volgt de loting voor de halve finales en die zal Go Ahead aan Ajax of PSV koppelen. "Allebei een zware dobber", zegt Carel Roelvink, een andere fan die de club al meer dan een halve eeuw steunt.

Roelvink: "Ik heb liever PSV dan Ajax in de halve finale. PSV heeft het hier eerder in de competitie erg moeilijk gehad." Roel Machiels vult aan: "Tegen PSV maken we een kans, maar het is niet reëel om ervan uit te gaan dat Kowet de finale haalt."

Competitie belangrijker

De competitie is voor beide mannen echter vele malen belangrijker. Roelvink: "De extra inkomsten uit het bekertoernooi zijn voor Go Ahead mooi meegenomen, maar ik ben veel meer gebrand op handhaving in de eredivisie.'' Roel Machiels: "Dat wordt nog heel zwaar. Ik denk dat we er met onze hakken over de sloot inblijven. Maar daar is alles mee gezegd.''

Toch droomt het duo van een gang naar de Rotterdamse Kuip. '',Met 20.000 Kowet-supporters naar De Kuip, dat zou toch fantastisch zijn voor de stad Deventer", zegt Machiels. En Carel Roelvink: "Het leeft in Deventer. We slapen hier allemaal in een rood-gele pyjama. Dus dat komt goed."