Van den Belt vraagteken bij PEC Zwolle voor duel met Cambuur

Trainer Dick Schreuder kan wel weer beschikken over Mees de Wit, die vorige week in de wedstrijd tegen NEC (1-1) ontbrak. Djavan Anderson viel toen uit met een kaakkwetsuur, maar ook hij is weer inzetbaar.

Voet geschorst

Siemen Voet ontbreekt wel in Leeuwarden. De Belgische verdediger is voor twee duel geschorst na zijn rode kaart van vorige week. Schreuder zegt nog niet te weten wie Voet morgen gaat vervangen. "Met Rav van den Berg en Maikel van der Werff hebben we uitstekende vervangers. Daarin ga ik morgenvroeg een keuze maken."

PEC Zwolle liet vorige week de mogelijkheid liggen om de rode lantaarn over te dragen aan Sparta, maar morgenavond krijgen de Zwollenaren een herkansing. "Als we elke keer in die kans blijven, dan doen we het goed", vindt Schreuder.

Het duel in Leeuwarden begint morgen om 18.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.